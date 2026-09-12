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沙烏地輸油管遭襲暫停運作 市場關注全球油供風險

中央社／ 利雅德11日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯能源部官員今天向官方媒體表示，「東西輸油管」（East-West Pipeline）遭遇攻擊，當局已關閉位於利雅德及麥地那地區管線，這起事件造成多人受傷並引發市場關切。

法新社報導，這名官員告訴沙烏地新聞社（SPA）：「東西輸油管位於利雅德（Riyadh）及麥地那（Medina）地區的部分，昨天上午遭到多次攻擊。」

這名官員表示：「作為預防措施，東西輸油管已停止運作，這起攻擊事件造成部分人員受傷。」

沙烏地阿拉伯 風險 市場

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