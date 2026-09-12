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美通膨數據符合預期 歐股跌深反彈
歐洲央行（ECB）因中東衝突導致能源價格高漲而調升歐元區借貸成本後，美國公布8月消費者物價年增率持平為3.4%，符合外界預期，歐洲股市經歷一週震盪走勢後今天反彈收紅。
倫敦FTSE 100指數上漲41.52點或0.39%，收在10650.44點。
法蘭克福DAX指數上漲207.41點或0.82%，收在25568.56點。
巴黎CAC 40指數上漲63.01點或0.78%，收在8179.77點。
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