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美國8月通膨率停留在高點 聯準會升息機率增

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國勞工部今天公布，8月消費者物價指數（CPI）年增率維持在3.4%，反映物價水準仍高。這使得外界持續預期，美國聯邦準備理事會（Fed）將在下週開會時調升基準利率。

法新社報導，美國通貨膨脹率雖未再升溫，但依舊遠高於今年稍早水準，也明顯超出聯準會設定的長期目標2%。

CNBC報導，今天公布的數據還顯示，美國8月CPI與7月相比上漲0.4%，與年增率皆符合道瓊社統計分析師預估值。

但去除波動較大的食品和能源價格後，美國8月核心CPI年增2.4%雖符合預期，月增率0.3%卻比市場預估值高出0.1個百分點。

數名聯準會官員先前已表明，若8月通膨數據未呈現物價升勢緩和，他們準備升息。聯準會上次升息得回溯至3年前。

美國通膨率在2022年觸頂後持續下跌，但一直未降到目標水準2%；今年2月一度跌到2.4%，不過當月底美國總統川普（Donald Trump）對伊朗開戰後，通膨率又飆回3年前高點。

根據今天的數據，美國8月通膨有一大部分來自燃料價格上漲，占當月CPI漲幅的1/3。

然而，聯準會任何升息行動勢必會惹怒川普。他要求央行決策官員調降利率以激勵美國經濟活動，並曾對聯準會獨立性發動前所未見攻勢。

聯準會 通膨 升息

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