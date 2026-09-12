全球關注！物價壓力 美日升息機率走高

全球央行周下周登場，隨著各國消費物價水準數據出爐，市場普遍預期，美、日兩國升息機率高，至於台灣中央銀行是否會升息，分析師認為，美、日升息不致帶動台灣也升息，一方面是幅度有限，美國就算升息，幅度也只一碼，稍稍出手壓抑通膨，不易對台灣造成比價壓力，二方面則是每個國家遇到的經濟問題並不相同。

全球央行陸續將在下周舉行利率決策會議，當中，以美國聯準會（Fed）、日本央行日銀利率決策方向，最受全球關注，而台灣央行也將在九月十七日舉行第三季理監事聯席會議，公告最新利率走勢。

關乎美國聯準會是否升息的八月整體消費者物價指數（ＣＰＩ）數據，昨晚出爐。美國勞工部十一日公布，八月整體消費者物價指數月增百分之零點四、年增百分之三點四，均符合市場預期。

扣除食品與能源價格的核心ＣＰＩ，年升幅百分之二點四和市場預期一致，但月升幅百分之零點三則高於市場預期的百分之零點二，將提高聯準會下周升息的機率。彭博報導，交易員認為聯準會升息機率已提高至百分之九十，今年底前將升息兩次。

十日公布的另一份報告也顯示，受能源價格飆升推動，八月生產者物價指數（ＰＰＩ）漲幅創五月以來新高。聯準會九月還將公布其偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）。有經濟學家預期，以該指數衡量的整體通膨率在今年底將破百分之三，遠高於聯準會設定的百分之二。

日銀下周也將對外公布升息決議，路透十一日引述四位知情人士報導，日銀升息幅度可能落在一碼。若物價壓力推高通膨超標風險，日銀可能暗示，未來加快升息步調。

日銀十一日公布八月生產者物價指數（ＰＰＩ）年增率百分之七點六，雖低於七月經修正後的百分之七點七，但高於市場預估中值的百分之七點四。這凸顯日本物價壓力持續升高，進一步鞏固日銀升息理由。

日銀指出，鑒於能源、運輸和包裝價格上漲及勞力市場緊張導致薪資上揚，企業仍面臨將不斷上漲的投入成本，轉嫁客戶的壓力。

日銀準備在十七、十八日會議後升息一碼，將利率調高至百分之一點二五，將創近卅一年高點。距日銀上次（六月）升息、時隔三個月再升息，也凸顯緊縮步調正加快。消息人士也認為，鑒於核心通膨率已很接近百分之二，故日銀需更留意物價上行的風險。

至於美、日利率決策會議是否會影響台灣利率決策？資深分析師蔡明翰認為，美日升息的機會很大，但不致於帶動台灣也升息。除非是快速且連續的升息，才會造成股市資金流向的壓力，但美國當前情勢一般認為到年底前就是一碼至兩碼的空間，明年也沒有繼續升息的趨勢。