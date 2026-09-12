聽新聞
0:00 / 0:00

全球關注！物價壓力 美日升息機率走高

聯合報／ 編譯葉亭均林聰毅廖玉玲、記者陳儷方／綜合報導
外媒十一日報導，日銀準備下周升息一碼。圖為一名婦女在東京的商店選購民生必需品與蔬果。路透
外媒十一日報導，日銀準備下周升息一碼。圖為一名婦女在東京的商店選購民生必需品與蔬果。路透

全球央行周下周登場，隨著各國消費物價水準數據出爐，市場普遍預期，美、日兩國升息機率高，至於台灣中央銀行是否會升息，分析師認為，美、日升息不致帶動台灣也升息，一方面是幅度有限，美國就算升息，幅度也只一碼，稍稍出手壓抑通膨，不易對台灣造成比價壓力，二方面則是每個國家遇到的經濟問題並不相同。

全球央行陸續將在下周舉行利率決策會議，當中，以美國聯準會（Fed）、日本央行日銀利率決策方向，最受全球關注，而台灣央行也將在九月十七日舉行第三季理監事聯席會議，公告最新利率走勢。

關乎美國聯準會是否升息的八月整體消費者物價指數（ＣＰＩ）數據，昨晚出爐。美國勞工部十一日公布，八月整體消費者物價指數月增百分之零點四、年增百分之三點四，均符合市場預期。

扣除食品與能源價格的核心ＣＰＩ，年升幅百分之二點四和市場預期一致，但月升幅百分之零點三則高於市場預期的百分之零點二，將提高聯準會下周升息的機率。彭博報導，交易員認為聯準會升息機率已提高至百分之九十，今年底前將升息兩次。

十日公布的另一份報告也顯示，受能源價格飆升推動，八月生產者物價指數（ＰＰＩ）漲幅創五月以來新高。聯準會九月還將公布其偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）。有經濟學家預期，以該指數衡量的整體通膨率在今年底將破百分之三，遠高於聯準會設定的百分之二。

日銀下周也將對外公布升息決議，路透十一日引述四位知情人士報導，日銀升息幅度可能落在一碼。若物價壓力推高通膨超標風險，日銀可能暗示，未來加快升息步調。

日銀十一日公布八月生產者物價指數（ＰＰＩ）年增率百分之七點六，雖低於七月經修正後的百分之七點七，但高於市場預估中值的百分之七點四。這凸顯日本物價壓力持續升高，進一步鞏固日銀升息理由。

日銀指出，鑒於能源、運輸和包裝價格上漲及勞力市場緊張導致薪資上揚，企業仍面臨將不斷上漲的投入成本，轉嫁客戶的壓力。

日銀準備在十七、十八日會議後升息一碼，將利率調高至百分之一點二五，將創近卅一年高點。距日銀上次（六月）升息、時隔三個月再升息，也凸顯緊縮步調正加快。消息人士也認為，鑒於核心通膨率已很接近百分之二，故日銀需更留意物價上行的風險。

至於美、日利率決策會議是否會影響台灣利率決策？資深分析師蔡明翰認為，美日升息的機會很大，但不致於帶動台灣也升息。除非是快速且連續的升息，才會造成股市資金流向的壓力，但美國當前情勢一般認為到年底前就是一碼至兩碼的空間，明年也沒有繼續升息的趨勢。

升息 物價 機率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日銀傳下周升息1碼！利率創31年新高 分析師估未來恐「每季升一次」

通膨壓力增 日媒：日銀擬升息至1.25%創31年新高

美PPI上揚 升息壓力增

油價飆漲引發通膨升息疑慮大增 亞股普遍挫低

相關新聞

全球關注！物價壓力 美日升息機率走高

全球央行周下周登場，隨著各國消費物價水準數據出爐，市場普遍預期，美、日兩國升息機率高，至於台灣中央銀行是否會升息，分析師認為，美、日升息不致帶動台灣也升息，一方面是幅度有限，美國就算升息，幅度也只一碼，稍稍出手壓抑通膨，不易對台灣造成比價壓力，二方面則是每個國家遇到的經濟問題並不相同。

兵臨紅海！葉門青年運動占莫加 沙國求川普出兵遭拒

伊朗支持的葉門武裝團體「青年運動」十日攻下葉門的紅海港市莫加，並沿紅海海岸進占紅海南部的戰略島嶼漢尼希群島，進一步威脅全球能源供應。伊朗外交部要求長期介入葉門內戰的沙烏地阿拉伯結束對葉門的封鎖，並立即恢復與青年運動談判，這是青年運動攻占莫加後伊朗首次公開發布相關聲明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。