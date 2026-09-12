輝達CEO駁循環交易疑慮 黃仁勳：我投資的都不糟

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳10日出席高盛在舊金山舉行的科技大會表示，隨著人工智慧（AI）科技持續進步，「資安很可能成為AI下一個重大應用領域」。他也駁斥外界對輝達循環交易的疑慮，強調他在動用公司資金之前，需要先看到「十拿九穩的機會」。

「循環交易」是指輝達投資或協助融資AI業者，而這些業者取得資金後，又大量採購輝達晶片，形成「輝達出錢、客戶買輝達產品、資金再流回輝達」的循環。

黃仁勳表示，AI模型讓程式編碼自動化，企業將日益使用AI尋找軟體弱點，及捍衛網路攻擊。他認為AI將讓資安成為科技業的重大商機，因為資安就是編寫程式碼的自然延伸。同時，黃仁勳駁斥循環交易疑慮，「這不是循環交易，因為我們只投入一點錢，卻有很多錢回流。大家開始意識到，我投資的地方通常都不是糟糕的投資標的。因為我是一個掌握充分資訊的投資人。我不冒風險」。

黃仁勳表示，在動用公司資金之前，他需要看到「十拿九穩的機會」，投資標的必須已有客戶在排隊等候。「我看了一下財務報表，我們投入1元，拿回100元的回報，這算是循環融資嗎？如果這也算，那我們就多做一些」。