美CPI上揚！8月核心數據月增0.3%高於預期 升息機率90%

最新數據顯示，由於汽油價格在連續兩個月下跌後反彈，美國8月整體消費者物價指數（CPI）加速上漲，且核心CPI月升幅0.3%，高於市場預期的0.2%，提高交易員押注聯準會（Fed）下周升息的機率，但彭博訪調的多數經濟學家則唱反調，認為本月會議將按兵不動。

美國勞工統計局11日公布，8月整體消費者物價指數（CPI）比前一個月上升0.4%，高於7月的0.1%漲幅，年增率則為3.4%，與7月漲幅相同，皆符合市場預期。扣除食品和能源價格的核心CPI，年升幅2.4%，與市場預期一致，但月升幅0.3%，高於市場預期的0.2%。

美核心CPI月增率

數據出爐後，交易員認為下周升息機率提高到90%，年底前會升息兩次。但美債殖利率短暫上升之後，便從多年高點回落，在美股早盤時段，股債市及金價齊揚，原因可能是油價11日回跌的影響，更甚於這份通膨報告。

儘管8月整體通膨回升，但報告細節中仍包含通膨放緩的跡象。彭博經濟研究指出，核心通膨年增率降至於五年來最低，納入PCE通膨指數的項目中，過去12個月漲幅超過3%的比率（聯準會主席華許看重的指標）略為縮小。而且，美國經濟分析局（BEA）調整方法學與數據修正，預計也將壓低8月的核心PCE通膨率。

彭博估算，BEA回溯修正自2021年以來PCE平減指數中的特定項目數據，包括投資組合管理與投資顧問服務、電腦軟體與周邊配件，以及法律服務，將使今年的核心PCE通膨年增率下降0.2個百分點，使8月核心PCE降至3.2%。

許多美國人一直面臨物價上漲和薪資成長乏力的困境。美國政府周五公布另一份報告顯示，8月實際平均時薪年減0.3%，這是自伊朗戰爭爆發以來美國公布的一系列疲軟數據之一。

央行通常會透過升息以增加借貸成本、抑制需求並降低通膨。聯準會官員在過去五次會議中均維持利率不變，但在7月的會議上有三位官員投票贊成升息25個基點。