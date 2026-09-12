聽新聞
0:00 / 0:00

美CPI上揚！8月核心數據月增0.3%高於預期 升息機率90%

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
最新數據顯示，由於汽油價格在連續兩個月下跌後反彈，美國8月整體消費者物價指數（CPI）加速上漲，且核心CPI月升幅0.3%。 法新社
最新數據顯示，由於汽油價格在連續兩個月下跌後反彈，美國8月整體消費者物價指數（CPI）加速上漲，且核心CPI月升幅0.3%。 法新社

最新數據顯示，由於汽油價格在連續兩個月下跌後反彈，美國8月整體消費者物價指數（CPI）加速上漲，且核心CPI月升幅0.3%，高於市場預期的0.2%，提高交易員押注聯準會（Fed）下周升息機率，但彭博訪調的多數經濟學家則唱反調，認為本月會議將按兵不動。

美國勞工統計局11日公布，8月整體消費者物價指數（CPI）比前一個月上升0.4%，高於7月的0.1%漲幅，年增率則為3.4%，與7月漲幅相同，皆符合市場預期。扣除食品和能源價格的核心CPI，年升幅2.4%，與市場預期一致，但月升幅0.3%，高於市場預期的0.2%。

美核心CPI月增率
美核心CPI月增率

數據出爐後，交易員認為下周升息機率提高到90%，年底前會升息兩次。但美債殖利率短暫上升之後，便從多年高點回落，在美股早盤時段，股債市及金價齊揚，原因可能是油價11日回跌的影響，更甚於這份通膨報告。

儘管8月整體通膨回升，但報告細節中仍包含通膨放緩的跡象。彭博經濟研究指出，核心通膨年增率降至於五年來最低，納入PCE通膨指數的項目中，過去12個月漲幅超過3%的比率（聯準會主席華許看重的指標）略為縮小。而且，美國經濟分析局（BEA）調整方法學與數據修正，預計也將壓低8月的核心PCE通膨率。

彭博估算，BEA回溯修正自2021年以來PCE平減指數中的特定項目數據，包括投資組合管理與投資顧問服務、電腦軟體與周邊配件，以及法律服務，將使今年的核心PCE通膨年增率下降0.2個百分點，使8月核心PCE降至3.2%。

許多美國人一直面臨物價上漲和薪資成長乏力的困境。美國政府周五公布另一份報告顯示，8月實際平均時薪年減0.3%，這是自伊朗戰爭爆發以來美國公布的一系列疲軟數據之一。

央行通常會透過升息以增加借貸成本、抑制需求並降低通膨。聯準會官員在過去五次會議中均維持利率不變，但在7月的會議上有三位官員投票贊成升息25個基點。

升息 CPI 機率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

超出預期！美國8月核心CPI月升0.3% Fed下周升息機率90%

美PPI上揚 升息壓力增

美股早盤／油價下跌…道瓊大漲逾600點！通膨數據超預期、Fed升息機率增

美股收盤／四大指數收黑 費半挫跌2.6% 受美債殖利率猛升油價飆6%拖累

相關新聞

全球關注！物價壓力 美日升息機率走高

全球央行周下周登場，隨著各國消費物價水準數據出爐，市場普遍預期，美、日兩國升息機率高，至於台灣中央銀行是否會升息，分析師認為，美、日升息不致帶動台灣也升息，一方面是幅度有限，美國就算升息，幅度也只一碼，稍稍出手壓抑通膨，不易對台灣造成比價壓力，二方面則是每個國家遇到的經濟問題並不相同。

輝達CEO駁循環交易疑慮 黃仁勳：我投資的都不糟

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳10日出席高盛在舊金山舉行的科技大會表示，隨著人工智慧（AI）科技持續進步，「資安很可能成為AI下一個重大應用領域」。他也駁斥外界對輝達循環交易的疑慮，強調他在動用公司資金之前，需要先看到「十拿九穩的機會」。

日銀利率下周估調升1碼 物價壓力推升通膨超標風險

知情人士透露，日銀（央行）準備下周升息，幅度可能是1碼，若物價壓力推高通膨超標風險，日銀可能暗示未來加快升息步調。分析師預測，日銀9月出手後，明年1月前會再次行動，預料升息頻率從原先每半年一次，加快到每季一次。

OpenAI擬放慢尖端技術開發

彭博資訊引述知情人士報導，OpenAI考慮放緩尖端人工智慧（AI）技術的開發步調，執行長奧特曼希望其他AI公司也這麼做。

油價高掛 亞洲大考驗

隨著國際油價在高檔盤旋，亞洲各經濟體正面臨新一輪通膨與財政壓力，油價高漲可能推升日本、南韓與印度等重度依賴原油進口國的通膨，進而壓縮其貨幣政策空間，而印尼、泰國等國則可能因燃油補貼成本上升，面臨更沉重的政府財政負擔。

1分鐘看世界／川普計劃緊縮H-1B簽證 取消60天失業寬限期

美國國土安全部10日在「聯邦公報」公布，計劃取消H-1B等特定臨時工作簽證持有者享有的60天失業寬限期，極度依賴外籍人才的美國頂尖科技公司首當其衝，這也是川普重返白宮以來限制合法移民的最新舉措。H-1B簽證由美國國會於1990年設立，2017年起實施60天寬限期，方便外籍員工離境前能暫留美國，繼續找新工作或處理個人事務。新規上路後，適用對象還將擴及E-1（國際貿易商）、E-2（條約投資人）、L-1（跨國企業主管）、O-1（傑出能力者）以及TN（美墨加協定專業人士）等簽證持有者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。