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油價高掛 亞洲大考驗

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

隨著國際油價在高檔盤旋，亞洲各經濟體正面臨新一輪通膨與財政壓力，油價高漲可能推升日本、南韓與印度等重度依賴原油進口國的通膨，進而壓縮其貨幣政策空間，而印尼、泰國等國則可能因燃油補貼成本上升，面臨更沉重的政府財政負擔。

據彭博資訊報導，亞洲各國先前已透過補貼、刺激措施及貨幣政策因應能源衝擊，但如今預算赤字偏高、利率仍處高檔，政府能出手的空間已遠不如往昔。紐約梅隆銀行（BNY）亞太區高級市場策略師張偉勤（Wee Khoon Chong）表示，油價飆升再度引發貿易條件、通膨及中期財政風險。

孟買Emkay全球金融服務公司的經濟學家阿羅拉則指出，布蘭特油價持續上漲可能造成通膨壓力加劇以及抑制經濟成長的雙重打擊。

在全球第三大原油進口國印度，布蘭特原油每上漲10美元，將推高印度通膨約0.35個百分點，同時使經濟成長率下降約0.15個百分點。

通膨壓力也使各國的貨幣政策面臨考驗，市場預期日本央行將升息，澳洲央行已釋出收緊政策訊號，印度央行則可能重新考慮升息。

但更棘手的是財政壓力，印尼原本以油價每桶70美元作為預算假設，如今被迫以約90美元重新估算；泰國穩定油價的石油基金赤字可能從830億泰銖擴大至約1,000億泰銖，政府可能須借款補貼燃料，財政恐進一步惡化。

油價 印度 國際油價

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