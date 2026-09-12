聽新聞
0:00 / 0:00
油價高掛 亞洲大考驗
隨著國際油價在高檔盤旋，亞洲各經濟體正面臨新一輪通膨與財政壓力，油價高漲可能推升日本、南韓與印度等重度依賴原油進口國的通膨，進而壓縮其貨幣政策空間，而印尼、泰國等國則可能因燃油補貼成本上升，面臨更沉重的政府財政負擔。
據彭博資訊報導，亞洲各國先前已透過補貼、刺激措施及貨幣政策因應能源衝擊，但如今預算赤字偏高、利率仍處高檔，政府能出手的空間已遠不如往昔。紐約梅隆銀行（BNY）亞太區高級市場策略師張偉勤（Wee Khoon Chong）表示，油價飆升再度引發貿易條件、通膨及中期財政風險。
孟買Emkay全球金融服務公司的經濟學家阿羅拉則指出，布蘭特油價持續上漲可能造成通膨壓力加劇以及抑制經濟成長的雙重打擊。
在全球第三大原油進口國印度，布蘭特原油每上漲10美元，將推高印度通膨約0.35個百分點，同時使經濟成長率下降約0.15個百分點。
通膨壓力也使各國的貨幣政策面臨考驗，市場預期日本央行將升息，澳洲央行已釋出收緊政策訊號，印度央行則可能重新考慮升息。
但更棘手的是財政壓力，印尼原本以油價每桶70美元作為預算假設，如今被迫以約90美元重新估算；泰國穩定油價的石油基金赤字可能從830億泰銖擴大至約1,000億泰銖，政府可能須借款補貼燃料，財政恐進一步惡化。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。