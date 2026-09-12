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日銀利率下周估調升1碼 物價壓力推升通膨超標風險

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，日銀（央行）準備下周升息，幅度可能是1碼。（路透）
知情人士透露，日銀（央行）準備下周升息，幅度可能是1碼。（路透）

知情人士透露，日銀（央行）準備下周升息，幅度可能是1碼，若物價壓力推高通膨超標風險，日銀可能暗示未來加快升息步調。分析師預測，日銀9月出手後，明年1月前會再次行動，預料升息頻率從原先每半年一次，加快到每季一次。

日銀11日公布，8月生產者物價指數（PPI）年增7.6%，雖低於7月經修正後的7.7%增幅，但高於市場預估中值的7.4%。這凸顯物價壓力持續升高，進一步鞏固日銀升息理由。PPI報告顯示，由於能源、運輸和包裝價格上漲及勞動力市場緊張導致薪資上揚，企業仍面臨將不斷上漲的投入成本轉嫁給客戶的壓力。

路透引述四名了解央行想法的知情人士報導，日銀準備在17、18日的會議後升息1碼，把利率調高至1.25%，達31年來高點。此外距離央行上回在6月升息、僅隔三個月便再次升息，顯示緊縮步調正加快。

消息人士表示，日銀內部許多人認為，再次升息的條件正逐步成熟，即便將利率升至1.25%，仍預期金融環境將維持寬鬆。他們說，日圓匯率近期回升，可能抑制進口成本漲幅，進而減輕物價壓力；但日圓過去的貶值，加上燃料價格近期再度大漲，仍將讓日銀對通膨風險保持警戒。

其中一名消息人士表示：「由於核心通膨率已非常接近2%，日銀需要更加留意物價上行風險。」另外三名消息人士也認同這項看法。

觀察人士預料日銀將加快升息頻率。在彭博資訊訪調的52名央行觀察人士中，93%預期明年1月前再度升息，約三分之一認為可能在12月行動，其餘則預測1月升息。

東短研究公司首席經濟分析師加藤出表示：「日銀很可能會向市場傳達，升息通常可以大約每3個月進行一次。焦點將落在日銀會多強烈地暗示：如果條件允許，升息步調將加快。」

約46%受訪者認為，日銀升息步調將加快至大約每季一次，有別於幾個月前每六個月升息一次的主流看法。另有約36%認為，將是每四至五個月升息一次。

路透訪調的分析師預期，日銀將在明年3月底前把利率升至1.5%、第2季升至1.75%，最終利率至少達1.75%。調查中約82%的受訪者表示，在美日兩國聯手干預匯市後，日本首相高市早苗政府若要反對日銀本月升息，將面臨很大困難，因為美國財長貝森特正試圖確保高市不會阻撓央行升息。

日銀 利率 升息

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