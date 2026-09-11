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法國下修2026經濟成長預測 表現遜於鄰國

中央社／ 巴黎11日專電

法國政府將2026年經濟成長預測下修至0.5%。國家統計及經濟研究局（INSEE）專家估計，法國全年平均經濟增長幅度可能僅為英國或歐元區鄰國的1/3。

法國經濟財政部將2026年經濟成長預測從0.7%下修至0.5%，通膨率估為2.1%，並預估2027年經濟成長率將回升至1%，通貨膨脹率將降至1.8%。

法國國家統計及經濟研究局（INSEE）昨天也將今年經濟成長率從0.7%下修為0.4%。

法國新聞台（franceinfo）報導，經濟財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）今天表示，夏季熱浪和乾旱損及經濟活動，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）情勢也影響成長前景，包含家戶消費和企業支出。

勒斯鳩說，政府預期2027年地緣政治不確定性降低，經濟成長率將回升；不過，法國2026年公共赤字將超過國民生產總值（GDP）的5%。法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）原本希望將赤字控制在5%以內。

放眼鄰國，德國經濟活動連續數季表現出色，今年第1季增長0.4%，第2季增長0.3%；義大利也維持穩定，第1季增長0.3%，第2季增長0.2%；西班牙呈強勁成長，第1季增長0.6%，第2季增長0.7%；英國也很有活力，第1季增長0.6%，第2季增長0.4%。

INSEE在報告中指出法國內需動力停滯，並提出數種解釋。例如，法國今年3月舉辦市政選舉，公共工程活動出現劇烈異動；而義大利和西班牙則利用歐盟「國家復甦韌性計畫」最新一批撥款，刺激基礎建設支出。

報告提到，在德國，2026年經濟成長將顯著加速，其中一個原因是在大規模國防及經濟預算計畫推動下，公共支出維持強勁水準。

此外，熱浪拖累了經濟活動，而法國受到的衝擊似乎比其他國家嚴重，尤其是在農業生產方面。

值得注意的是，INSEE經濟景氣部門主管盧謝（Dorian Roucher）在記者會上指出，法國是「歐洲唯一失業率上升的國家」。INSEE表示，西班牙因工作機會大量增加，失業率持續下降；義大利因勞動人口減少，失業率也在下滑；德國則維持穩定。

他還說，從全年平均來看，法國經濟增長幅度可能只有歐元區鄰國或英國的1/3。

INSEE預測，由於聘僱就業減少和實質薪資停滯的雙重影響，2026年家庭購買力將略為萎縮，繼而對私人消費構成壓力，而私人消費通常是法國經濟成長的重要驅動力。

法國 經濟成長 英國

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