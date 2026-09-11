通膨壓力增 日媒：日銀擬升息至1.25%創31年新高

日媒報導，日本銀行預計在17日至18日召開的貨幣政策決策會議上再度調升政策利率，從目前的1.0%提高至1.25%。如果拍板，將是繼今年6月後、時隔3個月再次升息，也是2024年3月啟動升息循環以來最快的一次。

日本經濟新聞報導，日銀總裁植田和男等決策高層預計在會議中提出升息方案，並由9名政策委員表決，預料將獲得多數支持。若利率升至1.25%，將創下1995年以來的31年最高水準。

日銀過去大致維持半年左右升息一次的步調，這次僅隔兩次會議、3個月便再度升息，顯示在通膨壓力升高下，貨幣政策正常化腳步正在加快。

促使日銀加速升息的一大因素，是原油價格與日圓貶值帶來的物價上漲風險。植田和男在7月底的記者會上，就曾點名中東情勢緊張造成的原油上漲、人工智慧（AI）相關需求擴大，以及日圓貶值，是可能讓日本通膨進一步加速的3大風險。

其中，國際油價近期再度走高。隨著美國與伊朗重新展開攻擊與反擊，美國原油指標西德州中級原油（WTI）飆破每桶100美元大關，創下3個半月新高。原油上漲不僅直接推高能源價格，也可能透過原物料與運輸成本，進一步反映到日本國內商品價格上。

另一方面，日本企業面臨的成本壓力也持續升高。日銀11日公布的8月企業物價指數較去年同期大漲7.6%，連續3個月維持7%以上漲幅，其中機械、原物料等受AI需求帶動的品項漲勢尤其明顯。日銀認為，企業未來將成本轉嫁至消費者售價的情況可能進一步擴大。

日圓匯率同樣是日銀關注焦點。7月底，日美曾為抑制日圓過度貶值，聯手進場買進日圓。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）之後與植田和男會談，也表態支持日本採取果斷的市場及貨幣政策措施，處理日圓大幅低估問題。

美方除了關切日圓貶值，也擔憂日本長期利率上升後，資金加速回流日本，可能引發美國公債賣壓並推升美國長期利率，因此希望日銀儘早升息。相關因素也成為日銀加快升息步調的背景之一。

不過，日銀內部對於升息速度仍有不同意見。部分官員認為，應再觀察先前升息對經濟及物價的影響，也有人擔心快速升息可能抑制民間消費與企業投資，因此9月升息方案仍可能出現反對票。

市場目前預估，日銀9月將利率升至1.25%後，12月以前再次升息的機率已超過8成；再下一次升息落在2027年3月以前的機率也約有6成。民間經濟學家預測中，9月升息之後、12月再升的看法也逐漸增加。

日本央行目前認為，日本的金融環境依然屬於寬鬆狀態，因此即使將利率提高至1.25%，整體金融環境也不會出現重大改變。

不過，一名日銀官員認為，升息至1.5%以前，內部對大方向可能仍有共識，但如果要進一步升至1.5%以上，內部意見恐怕就會開始分歧。