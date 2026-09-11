美債殖利率高掛原因找到了？澳盛：亞洲賺的貿易順差 資金選擇有別以往

澳盛銀行（ANZ）表示，傳統上，亞洲貿易順差回流美國、投資美債的循環模式正日漸式微，意味著美國公債殖利率需長期保持高於疫情前的水準，以吸納足夠資金承接新增的債券供給。

ANZ資深中國策略師邢兆鵬指出，以往，對美國保持貿易順差的亞洲經濟體，會將美元收入用於投資美國公債，將自身積累的過剩儲蓄，化為對美國財政赤字提供融資支持。他表示，此一模式正發生變化，美債不再是順差資金的主流選擇。

如今，亞洲主要經濟體大多實行自由浮動或管理浮動匯率制度，對外匯存底的依賴已明顯下降。許多美元收入如今由企業、保險機構、基金及其他私人投資者保留及配置；由於這些投資人對投資回報的要求較高，美國公債對他們的吸引力相對較低。

此外，越南和印度等國，正將貿易順差用於擴大製造業產能，而非增加金融資產配置。同時，愈來愈多由貿易順差形成的美元資金，也透過香港和新加坡循環，而非直接流入美國資產。

自美中貿易戰以來，中國一直致力於將貿易順差配置至非美國經濟體，同時推動人民幣跨境交易。當前中國持有的美國公債規模為6,330億美元，已較2018年初砍半。