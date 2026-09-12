1分鐘看世界／川普計劃緊縮H-1B簽證 取消60天失業寬限期

美國國土安全部10日在「聯邦公報」公布，計劃取消H-1B等特定臨時工作簽證持有者享有的60天失業寬限期，極度依賴外籍人才的美國頂尖科技公司首當其衝，這也是川普重返白宮以來限制合法移民的最新舉措。H-1B簽證由美國國會於1990年設立，2017年起實施60天寬限期，方便外籍員工離境前能暫留美國，繼續找新工作或處理個人事務。新規上路後，適用對象還將擴及E-1（國際貿易商）、E-2（條約投資人）、L-1（跨國企業主管）、O-1（傑出能力者）以及TN（美墨加協定專業人士）等簽證持有者。

美國／加州首開兒少社媒禁令 平台不得提供上癮功能

加州州長紐森10日簽署法案，禁止社群平台提供上癮功能給未滿16歲用戶，開全美首例，新法同時也要求AI公司必須向年輕用戶揭露其互動對象非真人，且須限制危險內容。

歐盟／法義德擬限制化學品進口 緩和大陸低價貨品威脅

路透報導，歐盟三大經濟體法國、義大利和德國，可能在數周內提出對化學製品和塑膠進口設限的計畫，保護境內的化學與塑膠工業，緩和來自中國大陸低價進口貨的威脅。

法國／下修今年經濟成長率 削減預算赤字難達標

法國財長勒斯鳩11日表示，今年經濟成長率預測從0.7%下修至0.5%，表現疲弱，因此政府恐怕難以達成削減預算赤字的目標，使其從GDP占比5.1%降到5%。

英國／倫敦金融城擬揚棄百年規定 允許在大樓外展示企業標誌

倫敦金融城應銀行、律師事務所和其他金融城租戶之請，擬揚棄實施逾百年的規定，不再反對位於這個古老街區的企業在辦公大樓外展示企業標誌。

阿爾及利亞／不滿阿聯敵對行動 突然宣布兩國斷交

阿爾及利亞10日突然宣布與阿聯斷交，理由是阿聯當局採取一連串「挑釁或敵對」行動，但未說明具體的斷交原因。外界解讀，肇因可能是雙方對區域議題立場分歧。

阿聯／計劃投資德國460億美元 涵蓋AI、能源與國防領域

阿聯計劃加碼投資德國400億歐元（460億美元），涵蓋人工智慧（AI）、能源和國防等領域，以鞏固兩國長年夥伴關係，這將疊加在阿聯先前投資德國的340億歐元之上。

沙國／主權基金擬整併旗下公司 打造超大規模遊戲廠

彭博資訊報導，沙國主權財富基金考慮將旗下的Savvy遊戲公司，與美商藝電（EA）進行整併，力圖打造出舉世規模數一數二的遊戲大廠。然而，此舉恐面臨監管障礙。

南韓／保護記憶體技術 修訂間諜法 洩密者最多監禁30年

南韓修訂後間諜法13日上路，適用範圍從原本針對為北韓效力的間諜，擴大至把敏感技術洩漏給外國商業間諜，最高可判30年監禁，反映當局憂心先進記憶體技術遭陸廠追趕。