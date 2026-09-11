美伊緊張局勢升級 亞洲煉油廠要求沙烏地更改「長期合約定價指標」

路透11日報導，知情人士透露，至少已有兩家亞洲煉油廠要求沙烏地阿拉伯石油公司Saudi Aramco，將其長期原油合約的定價指標從杜拜指標價改成布蘭特原油，主要是美伊緊張局勢升級，自8月以來中東地區的指標價格已高於布蘭特原油。

他們還說，海運受阻加上中東衝突帶來的不確定性，導致明年的長期供應前景也蒙上了陰影，令人質疑這些中東產油國最終能交付出多少原油，是否能完全履行合約。

中東產油國和亞洲煉廠每年都會齊聚在新加坡舉行亞太石油會議（APPEC），商討長期合約事宜，通常在年底前會敲定合約。

消息人士稱，煉油廠業者在本周舉行的大會上，討論2027年供貨問題，期間提出了這一要求，並指出中東指標價格波動加劇，因美伊戰爭爆發後，在波斯灣裝載的部分等級原油被移除，導致可交易原油的供應量減少。

其中一位消息人士稱，其他中東產油國也收到了類似的要求。