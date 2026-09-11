美股早盤／油價下跌…道瓊大漲逾600點！通膨數據超預期、Fed升息機率增

隨著油價下跌，美股11日早盤上漲，儘管最新數據顯示美國通膨居高不下。

道瓊工業指數11日早盤上漲607點，或1.1%；標普500和那斯達克綜合指數也分別各上漲約1%；費城半導體指數則上漲1.2%；台積電ADR也上漲0.8%。

國際油價本周稍早因中東緊張升級而大漲，但11日回跌。西德州中級原油期貨下跌3%至每桶99.28美元，跌破100美元大關，布蘭特原油期貨也下跌3.1%至104.32美元。

不過，這兩檔期貨本周仍預料將大漲8%，並對美股造成壓力。截至10日收盤為止，道瓊指數本周以來下跌了2.5%，標普500和那斯達克指數則分別各下跌1.6%。

在擔憂能源價格高漲將加劇通膨升溫壓力下，美債殖利率本周也大幅上漲。10年期美債殖利率本周站上4.95%，達到2023年10月來高點。

不過，在好壞參半的消費者物價指數（CPI）公布後，美債殖利率11日持平。美國8月CPI月增0.4%，年增率則為3.4%，符合市場預期，但剔除能源和食品的核心CPI月增0.3%，微幅超出預期，提高了美國聯準會（Fed）下周升息的機率。

富國銀行財富和投資管理投資長Darrell Cronk表示，「這代表美國聯準會（Fed）下周應該會升息，且殖利率曲線、互換合約和聯邦基金期貨都在印證這一點。Fed若保持利率按兵不動，反而才是意外」。