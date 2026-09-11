快訊

美股早盤／油價下跌道瓊大漲逾600點！通膨數據超預期 Fed升息機率增

澳男峇里島街頭活春宮遭驅逐出境 民眾衝現場「淨化」驅除負能量

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／油價下跌…道瓊大漲逾600點！通膨數據超預期、Fed升息機率增

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
儘管新出爐的美國數據顯示通膨依舊頑強，美股11日早盤仍大漲逾600點。路透社
儘管新出爐的美國數據顯示通膨依舊頑強，美股11日早盤仍大漲逾600點。路透社

隨著油價下跌，美股11日早盤上漲，儘管最新數據顯示美國通膨居高不下。

道瓊工業指數11日早盤上漲607點，或1.1%；標普500和那斯達克綜合指數也分別各上漲約1%；費城半導體指數則上漲1.2%；台積電ADR也上漲0.8%。

國際油價本周稍早因中東緊張升級而大漲，但11日回跌。西德州中級原油期貨下跌3%至每桶99.28美元，跌破100美元大關，布蘭特原油期貨也下跌3.1%至104.32美元。

不過，這兩檔期貨本周仍預料將大漲8%，並對美股造成壓力。截至10日收盤為止，道瓊指數本周以來下跌了2.5%，標普500和那斯達克指數則分別各下跌1.6%。

在擔憂能源價格高漲將加劇通膨升溫壓力下，美債殖利率本周也大幅上漲。10年期美債殖利率本周站上4.95%，達到2023年10月來高點。

不過，在好壞參半的消費者物價指數（CPI）公布後，美債殖利率11日持平。美國8月CPI月增0.4%，年增率則為3.4%，符合市場預期，但剔除能源和食品的核心CPI月增0.3%，微幅超出預期，提高了美國聯準會（Fed）下周升息的機率。

富國銀行財富和投資管理投資長Darrell Cronk表示，「這代表美國聯準會（Fed）下周應該會升息，且殖利率曲線、互換合約和聯邦基金期貨都在印證這一點。Fed若保持利率按兵不動，反而才是意外」。

油價 Fed 美股 那斯達克 道瓊工業指數 通膨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股早盤／油價與通膨居高使四大指數齊跌 蘋果推新品逆勢漲1.5%

美股收盤／四大指數收黑 費半挫跌2.6% 受美債殖利率猛升油價飆6%拖累

美PPI上揚 升息壓力增

美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應

相關新聞

美股早盤／油價下跌…道瓊大漲逾600點！通膨數據超預期、Fed升息機率增

隨著油價下跌，美股11日早盤上漲，儘管最新數據顯示美國通膨居高不下。

超出預期！美國8月核心CPI月升0.3% Fed下周升息機率90%

美國勞工部11日公布，8月整體消費者物價指數（CPI）比前一個月上升0.4%，比去年同期升3.4%，皆符合市場預期。扣除食品和能源價格的核心CPI，年升幅2.4%與市場預期一致，但月升幅0.3%，高於市場預期的0.2%，提高聯準會（Fed）下周升息的機率。

美債殖利率高掛原因找到了？澳盛：亞洲賺的貿易順差 資金選擇有別以往

澳盛銀行（ANZ）表示，傳統上，亞洲貿易順差回流美國、投資美債的循環模式正日漸式微，意味著美國公債殖利率需長期保持高於疫情前的水準，以吸納足夠資金承接新增的債券供給。

美伊緊張局勢升級 亞洲煉油廠要求沙烏地更改「長期合約定價指標」

路透11日報導，知情人士透露，至少已有兩家亞洲煉油廠要求沙烏地阿拉伯石油公司Saudi Aramco，將其長期原油合約的定價指標從杜拜指標價改成布蘭特原油，主要是美伊緊張局勢升級，自8月以來中東地區的指標價格已高於布蘭特原油。

韓總理：對美3500億美元投資談判進展順利 首項計畫可望成典範

南韓國務總理韓聖淑今天表示，有關南韓承諾投資美國3500億美元的談判「進展順利」，首項投資計畫可望成為未來更廣泛合作的範...

別管美債殖利率了！美銀：柴油價格飆升對美經濟衝擊更大

近來美國公債殖利率猛竄，美股標普500指數漲勢又失去動能，但美銀（BofA）策略師團隊指出，比起柴油價格飆升，這些對美國經濟而言都是小事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。