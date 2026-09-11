聽新聞
0:00 / 0:00
超出預期！美國8月核心CPI月升0.3% Fed下周升息機率90%
美國勞工部11日公布，8月整體消費者物價指數（CPI）比前一個月上升0.4%，比去年同期升3.4%，皆符合市場預期。扣除食品和能源價格的核心CPI，年升幅2.4%與市場預期一致，但月升幅0.3%，高於市場預期的0.2%，提高聯準會（Fed）下周升息的機率。
彭博資訊報導，交易員現在認為機率已提高到90%，年底前會升息兩次。
美股期指漲幅應聲收斂，美國10年期公債殖利率離5%更近。美元指數隨之上揚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。