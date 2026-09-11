超出預期！美國8月核心CPI月升0.3% Fed下周升息機率90%

美國勞工部11日公布，8月整體消費者物價指數（CPI）比前一個月上升0.4%，比去年同期升3.4%，皆符合市場預期。扣除食品和能源價格的核心CPI，年升幅2.4%與市場預期一致，但月升幅0.3%，高於市場預期的0.2%，提高聯準會（Fed）下周升息的機率。

彭博資訊報導，交易員現在認為機率已提高到90%，年底前會升息兩次。

美股期指漲幅應聲收斂，美國10年期公債殖利率離5%更近。美元指數隨之上揚。