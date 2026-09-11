快訊

美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應

U18亞青／中華隊5局10：0扣倒菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

對比照引鼻酸…北京女被拐山東26年終返家 關鍵字疑遭陸社群封鎖

聽新聞
0:00 / 0:00

超出預期！美國8月核心CPI月升0.3% Fed下周升息機率90%

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國勞工部11日公布，8月整體消費者物價指數（CPI）比前一個月上升0.4%，比去年同期升3.4%，皆符合市場預期。 歐新社
美國勞工部11日公布，8月整體消費者物價指數（CPI）比前一個月上升0.4%，比去年同期升3.4%，皆符合市場預期。 歐新社

美國勞工部11日公布，8月整體消費者物價指數（CPI）比前一個月上升0.4%，比去年同期升3.4%，皆符合市場預期。扣除食品和能源價格的核心CPI，年升幅2.4%與市場預期一致，但月升幅0.3%，高於市場預期的0.2%，提高聯準會Fed）下周升息的機率。

彭博資訊報導，交易員現在認為機率已提高到90%，年底前會升息兩次。

美股期指漲幅應聲收斂，美國10年期公債殖利率離5%更近。美元指數隨之上揚。

Fed 升息 CPI 美國 聯準會 殖利率 美股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國8月PPI好壞參半 美股期指挫低

美股收盤／四大指數收黑 費半挫跌2.6% 受美債殖利率猛升油價飆6%拖累

油價飆漲引發通膨升息疑慮大增 亞股普遍挫低

美股早盤／油價與通膨居高使四大指數齊跌 蘋果推新品逆勢漲1.5%

相關新聞

偷用美AI翻車！解放軍用大陸模型抓異常 敏感資訊竟被Claude看光

Anthropic 9月發布最新威脅情報報告，揭露自家的Claude模型遭惡意利用的多起案例，其中點名了中國大陸人工智慧（AI）新創月之暗面（Moonshot AI），指控這家Kimi模型開發商，曾在用戶不知情下，把原本送往Kimi的請求轉交Claude處理，再把Claude的答案呈現給用戶，並蒐集相關互動內容，用於訓練自家模型。

影響比汽油深遠…美國柴油首破每加侖6美元 專家：恐成經濟無聲殺手

俄烏戰爭與美伊戰爭干擾燃料供應，推升整體經濟的運輸成本，美國柴油價格今天首度突破每加侖6美元大關。儘管消費者通常更關注汽...

日銀傳下周升息1碼！利率創31年新高 分析師估未來恐「每季升一次」

知情人士透露，日銀（央行）準備下周升息，幅度可能是1碼，若物價壓力推高通膨超標風險，日銀可能暗示未來加快升息步調。分析師預測，日銀9月出手後，明年1月前會再次行動，預料的升息頻率從原先每半年一次，加快到每季一次。

超出預期！美國8月核心CPI月升0.3% Fed下周升息機率90%

美國勞工部11日公布，8月整體消費者物價指數（CPI）比前一個月上升0.4%，比去年同期升3.4%，皆符合市場預期。扣除食品和能源價格的核心CPI，年升幅2.4%與市場預期一致，但月升幅0.3%，高於市場預期的0.2%，提高聯準會（Fed）下周升息的機率。

韓總理：對美3500億美元投資談判進展順利 首項計畫可望成典範

南韓國務總理韓聖淑今天表示，有關南韓承諾投資美國3500億美元的談判「進展順利」，首項投資計畫可望成為未來更廣泛合作的範...

別管美債殖利率了！美銀：柴油價格飆升對美經濟衝擊更大

近來美國公債殖利率猛竄，美股標普500指數漲勢又失去動能，但美銀（BofA）策略師團隊指出，比起柴油價格飆升，這些對美國經濟而言都是小事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。