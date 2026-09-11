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助美資電信公司非洲抗衡華為 傳川普政府將貸1億美元

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

根據知情人士及路透社審閱的新聞稿草稿，美國總統川普政府將向非洲唯一美資電信公司Africell貸款近1億美元，旨在對抗中國華為在非洲擴張。

路透社報導，根據預計今天稍晚發布新聞稿的草稿，這筆來自美國進出口銀行（Export-Import Bank）的貸款將「使Africell能夠投資美國及其盟國的供應商的最新行動網路技術」。

Africell控股有限公司（Africell Holding Limited）執行長達洛爾（Ziad Dalloul）在該文件中表示：「我們很高興與美國進出口銀行合作，為我們的營運市場引進更值得信賴而且更安全的通訊基礎設施。」

華為及中國大使館未立即回應置評請求。

這筆先前未曾報導過的貸款是華府推動海外使用非華為電信設備行動的一環。

川普政府在第一任期啟動「乾淨網路」（CleanNetwork）倡議，試圖將中國電信科技、應用程式和電信業者從美國及其盟國的基礎設施中清除，並在第2任期持續推動類似政策。

美國對華為祭出嚴厲制裁，指控該公司可能對用戶進行監控。華為否認相關指控。

根據市調機構Counterpoint Research數據，華為在非洲5G基礎設施市占率約52%。

華為 非洲 川普

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