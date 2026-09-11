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別管美債殖利率了！美銀：柴油價格飆升對美經濟衝擊更大

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國柴油價格11日漲破每加侖6美元大關，再創新高，在全美最大農業州加州更飆到每加侖7.9827美元。圖為5月檔案照。 路透社
美國柴油價格11日漲破每加侖6美元大關，再創新高，在全美最大農業州加州更飆到每加侖7.9827美元。圖為5月檔案照。 路透社

近來美國公債殖利率猛竄，美股標普500指數漲勢又失去動能，但美銀（BofA）策略師團隊指出，比起柴油價格飆升，這些對美國經濟而言都是小事。

布蘭特原油和西德州中級原油（WTI）相繼漲破每桶100美元大關，成為本周各大媒體關注焦點。但對美國經濟而言，衝擊更大的是柴油價格已飆破每加侖6美元價位，將衝擊各行各業，因為從船運、卡車貨運、農業、營建到礦業，都必須使用柴油作為燃料。

原油價格在俄烏戰爭爆發後登頂，目前油價還遠低於當時的水準；但柴油價格近來卻迭創新高，11日站上每加侖6美元，是歷來首見。在全美最大農業州加州，柴油價格飆得更高，已漲到每加侖7.9827美元。

美國汽車協會（AAA）的資料顯示，採用柴油引擎的卡車和曳引機，如今加滿油的花費比去年此時大約高出63%。全美柴油均價目前是每加侖6.0556美元。

能源分析公司Rapidan Energy總裁麥納里表示，消費者通常最關心汽油零售價格，但柴油才更攸關美國經濟命脈，柴油漲價所增加的成本，勢必會透過食物、消費品和能源價格上揚轉嫁給消費者。

舉凡載運貨物至市場的卡車、火車和貨船，以及用於栽種、收割作物的農機，都以柴油為燃料。在某些情況下，柴油也供住宅取暖和發電之用。

美銀11日重申：「柴油才是實體經濟的關鍵壓力點。」

同日，安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗也在社群平台X上發文說：「柴油雖不像車用汽油那麼引起關注，卻是關鍵的經濟投入品，驅動卡車、貨運火車和農業機具，是生產、運輸許多消費品所必需。」

美銀策略師伍華德說：「殖利率可能還不會造成傷害，但柴油會。」

美國30年期公債殖利率已漲破5.3%價位，是2007年來最高。但伍華德指出，美股和美債交易員對殖利率持續攀升早已習以為常，見怪不怪，倒是對柴油和汽油價格暴漲感到憂心，因為會推升通膨、牽動美國財政部長貝森特和聯準會（Fed）主席華許「虛張聲勢的政策」反應，加劇秋季股、債市波動。

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