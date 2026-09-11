韓總理：對美3500億美元投資談判進展順利 首項計畫可望成典範

南韓國務總理韓聖淑今天表示，有關南韓承諾投資美國3500億美元的談判「進展順利」，首項投資計畫可望成為未來更廣泛合作的範本。

路透社報導，韓聖淑在出席南韓美國商會（AMCHAM）活動時表示：「這些投資計畫不應局限於單方面利益，而應以維持商業合理性的同時，為兩國帶來實質利益。」

她指出，「鑑於這也是一項投資，各方正討論如何確保獲利。如果首項計畫能建立良好運作模式，我相信後續合作將能更順暢進行，並擴展至更多領域。」

南韓產業通商部長金正官目前正在美國，就首項對美投資案進行最終協商。金正官先前曾表示，相關消息預計將於本月宣布。

南韓美國商會主席James Kim指出，美國科技公司對南韓監管環境的疑慮，已逐漸成為雙邊經濟合作對話的一部分，有時甚至蓋過科技、投資與經濟安全領域的合作。

在美國上市電商酷澎（Coupang）因重大個資外洩遭南韓調查，並處以罰款後，外界疑慮升高。美國國會議員指控南韓歧視性對待美企，但首爾方面否認。

曾任南韓科技龍頭Naver執行長的韓聖淑也強調，首爾方面並未因企業國籍而有差別待遇。