Anthropic研究員辭職…警告AI恐致人類滅亡 川普反駁：更擔心輸大陸

美國人工智慧（AI）研究人員近日對這項技術恐導致人類滅亡表示擔憂，不過美國總統川普駁斥這項說法，並說他更擔心美國無法在AI競賽中擊敗中國的可能性。

富比世（Forbes）網站報導，川普（Donald Trump）昨晚在共和黨大會結束後準備離開達拉斯時，被記者問到他是否擔心AI可能導致人類滅絕。

川普指出，他對此並不感到憂慮，但確實擔心「如果我們沒有在AI領域勝出，我們將處於非常不利的位置」。

他表示，美國在這方面「領先中國」一大截，並稱美國AI技術約領先中國1年，「這被視為是很大的差距」。

川普接著談到，中國國家主席習近平今年稍晚將前往華府訪問，他說自己預期這次會面會「很棒」，但未提及兩人是否會討論AI議題。

彭博（Bloomberg News）報導，AI安全疑慮本週成為全美關注焦點。AI研究人員考克森（Jacob Coxon）從Anthropic辭職，並呼籲其他同業重新思考自己的工作。

他表示，Anthropic及其主要競爭對手OpenAI對AI的發展方式不負責任，這項技術對人類存亡構成威脅。

考克森稱自己過去3年曾在前述兩家公司工作。他在社群媒體發文指出，這些企業正推動的「自我優化」AI模型可能失控。