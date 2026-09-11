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油價飆漲引發通膨升息疑慮大增 亞股普遍挫低

中央社／ 香港11日綜合外電報導
過去1週受到美國和伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一帶交火影響，原油價格已大漲約30%。 美聯社
過去1週受到美國和伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一帶交火影響，原油價格已大漲約30%。 美聯社

中東衝突危機掀起能源供應疑慮，刺激油價勁揚；加上美國最新通貨膨脹數據高於預期，引發央行升息可能性增，美國公債殖利率應聲衝高。多項利空夾擊下，亞洲股市今天收盤挫低。

法新社報導，過去1週受到美國和伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一帶交火影響，原油價格已大漲約30%。與此同時，葉門叛軍「青年運動」（Houthis）攻擊數個沙烏地阿拉伯能源設施，朝另一條重要水道紅海推進，恐令全球能源運輸的關鍵替代路徑切斷。

國際基準布倫特原油價格今天一度逼近每桶110美元，創下5月以來新高；美國基準西德州中級原油價格最高也突破104美元，同樣為5月以來高點。儘管兩油價其後皆回跌1%多，仍雙雙遠高於上週的70多美元水準。

眼看戰爭不見結束跡象，投資人預期通膨壓力再起，迫使各國中央銀行緊縮貨幣政策。美國公債殖利率本週因而再漲，來到全球金融危機以來新高。30年期債息衝上5.36%，創2007年以來高點；10年期公債殖利率也接近5%，幾乎是19年以來最高水準。

受到能源價格攀漲影響，美國昨天公布的生產者物價指數（PPI）與去年同期相比上升幅度由7月的4.8%衝上8月5.4%，超出分析師預期。

若今天稍晚公布的美國最新消費者物價指數（CPI）再度顯示通膨力道強勁，很可能迫使美國聯邦準備理事會（Fed）調高利率。投資人目前預期，聯準會升息1碼機率超過70%。

亞股今天由東京和首爾股市領跌，因兩市場充滿仰賴低利貸款來進行投資的科技公司。

其中東京股市收盤挫跌1.9%，上海股市收挫1.2%，香港股市收跌0.6%，雪梨、台北、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市也都明顯收低。僅新加坡股市收盤小漲。

油價 升息 通膨 亞股

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