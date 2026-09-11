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特斯拉日本首度公開Cybercab 無人計程車何時上路未定

中央社／ 東京11日綜合外電報導
特斯拉（Tesla）備受期待的兩人座自駕計程車Cybercab正式亮相。 法新社
特斯拉（Tesla）備受期待的兩人座自駕計程車Cybercab正式亮相。 法新社

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天首度在日本公開無人駕駛計程車Cybercab。車內沒有駕駛座，也無方向盤或踏板，實現完全無人駕駛。預計接下來會在日本國內巡迴展出。

日本共同社、「讀賣新聞」報導，Cybercab自本月起已在美國德州部分地區開始營運，但目前尚未決定何時在日本上路。

Cybercab共可搭載2人，透過8部攝影機取代駕駛，監控車輛周遭環境，再由人工智慧（AI）負責駕駛。

為讓乘客在行駛途中享受影音串流服務，Cybercab車內設置20.5吋螢幕，是特斯拉車款中尺寸最大的螢幕。左右兩側車門可向上開啟，採「蝴蝶門」設計，車身外觀則為金色。

Cybercab自今天起至14日，將於東京都港區的OMAKASE青山GARDEN by GMO展示。之後預計依序巡迴大阪市、名古屋市及東京都新宿區，展示至28日。

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