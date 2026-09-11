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影響比汽油深遠…美國柴油首破每加侖6美元 專家：恐成經濟無聲殺手

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
俄烏戰爭與美伊戰爭干擾燃料供應，推升整體經濟的運輸成本。 新華社
俄烏戰爭與美伊戰爭干擾燃料供應，推升整體經濟的運輸成本。 新華社

俄烏戰爭美伊戰爭干擾燃料供應，推升整體經濟的運輸成本，美國柴油價格今天首度突破每加侖6美元大關。儘管消費者通常更關注汽油價格，專家警告，柴油漲價對經濟的影響恐更為深遠。

美國財經媒體CNBC報導，全美柴油平均價格現為每加侖6.0556美元（約新台幣192元）。根據美國汽車協會（AAA）的資料，卡車司機與農民為卡車和拖拉機加滿油所支付的費用，較去年同期增加約63%。

在美國農業規模最大的州加州，柴油價格甚至更高，平均每加侖7.9827美元。

隨著美國與伊朗本月戰事急遽升溫，原油價格驟漲，帶動燃料成本攀升。美國原油期貨合約昨天突破每桶100美元，為5月以來首見；本月至今漲幅已達約20%。

獨立能源市場、政策和地緣政治分析公司RapidanEnergy總裁麥克納利（Bob McNally）接受CNBC訪問時指出，儘管消費者較關注汽油零售價格，柴油才是真正的經濟命脈。

柴油漲價最終會轉嫁給消費者，反映在食品、消費品及能源等價格上。柴油為運載貨物至市場的卡車、火車和船隻提供燃料，也為農民用於播種跟收成糧食的機械提供動力。在某些情況下，柴油也用於為家庭供暖及發電。

麥克納利說：「柴油的影響更隱晦、成本更高，對經濟的衝擊也更大。柴油價格攀升確實令人擔憂。」

市場數據與分析公司GasBuddy的石油分析主管德哈恩（Patrick De Haan）向CNBC表示，柴油價格若維持目前水準，將成為威脅經濟的「無聲殺手」。

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