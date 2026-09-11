美加貿易戰升級！關稅疊加物價高漲 加拿大民眾咬牙抵抗美國

美國和加拿大的貿易戰升級，雙方關稅不斷疊加，商品價格水漲船高，但加拿大人普遍表示堅定支持總理卡尼的政策，願意咬牙抵抗美國，相信會苦盡甘來。

位於大溫哥華地區的醫車坊維修廠老闆張建宏表示，過去這一年各項關稅不斷上漲，他已經疲乏到不敢看帳目表了。

他指著一組煞車碟和煞車片對記者說，原本價格500多加元（約新台幣1萬1500元），向客人報價後，結果財務送來的帳單是700加元，他都驚呆了，不知道該怎麼向客人解釋。

他又舉例稱，最近正訂購新一批合成機油，發現又上漲了將近15%，「而且再貴都還得搶貨，因為不僅是關稅漲讓物價貴，還有運輸成本和時間都不斷攀高，如果你再等等觀望，下一批貨可能更貴、而且要等更久。」

張建宏說，儘管商品進貨成本不斷上漲，但他卻不敢完全把成本轉嫁給消費者。「我知道大家日子都不好過，如果維修汽車費用變貴了，很多人可能想省錢就會取消定期保養了。」

美國發動的關稅戰讓張建宏感到荒謬又無奈，從未想過幾十年加美兩國緊密的關係，突然一夕之間崩盤。但他同意總理卡尼（Mark Carney）的做法，「不能對美國退縮低頭，要熬過這一段艱難時期」。

從事進出口貿易生意的企業家張博浩也對中央社說，對加拿大而言，這是一個危機、也是轉機。「加拿大長期以來依賴美國，高達75%的貿易都壓在美國市場，但雞蛋放在一個籃子就會出問題，加拿大終於醒悟了，開始走向貿易多元化。」

加拿大總理卡尼本週在一場全國演說中呼籲加拿大民眾透過日常消費支持國內經濟。他說，最有力量的行動就是「購買加拿大商品，以及在加拿大境內旅遊」，強調真正能改變經濟的決定，往往發生「在餐桌，而不是董事會」。

張建宏和張博浩日常購物時都會留意「加拿大商品」，儘量「買加拿大貨」。本身就是生意人的他們說，當然要支持本地商家、加拿大企業。

根據民調機構Build Canada於8月31日至9月4日進行的民調顯示，69%的人表示儘管價格更高，他們仍然購買加拿大產品；57%的人取消或避免了美國旅行；55%的人停止購買某些美國品牌。

溫哥華市民余品齊的孩子上週末參加一場在美國西雅圖舉辦的武術錦標賽，往年他們家會提早一天在西雅圖一日遊，但今年他拒絕了，寧願一大早5時開車出發前往比賽場地。他對中央社說：「就是儘量不讓美國賺我的錢。」

住在加美兩國邊境和平拱門一帶的王麗雲也說，過去常跨境到美國超市去買東西和加油，現在根本不想去。「儘管加拿大汽油很貴，但沒關係，我可以挺住，不需要到美國加油。」

加拿大蒙特婁銀行（BMO）2025年4月估算，如果消費者保持「買加拿大貨」的行為，每年可能有約100億加元（約新台幣2285億元）的消費支出從美國轉回加拿大經濟體系。加拿大央行2026年2月公布的分析發現，加拿大家庭確實已開始減少購買美國食品，轉向加拿大產品。

儘管加美兩國因貿易戰而關係緊張，但加拿大總理卡尼今天表示，仍固定保持與美國總統川普（DonaldTrump）通電話，並強調 「加拿大隨時準備坐下來，以專業的方式與美國談判」。