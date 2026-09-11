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精品帝王跌出榜！全球前十大富豪首度全由美國人包辦 多半來自科技業
法國精品巨擘LVMH創辦人阿諾特（Bernard Arnault）的淨資產周四降至1,430億美元，是2017年3月以來排名首次跌出全球十大富豪排行榜。這也使彭博億萬富豪指數自2012年推出以來，首見由美國人包辦前十名，而且多數來自科技業。
現年77歲的阿諾特今年以來財富縮水650億美元，是全球500大富豪中縮水金額最多者。除了中東戰火打擊杜拜等購物重鎮的精品需求，LVMH在中國也因與當地茶飲業者爆發商標糾紛，導致銷售受到衝擊。
全球首富仍是馬斯克（Elon Musk），他以9,188億美元的身價遙遙領先，其後包括Google共同創辦人佩吉（Larry Page）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Google共同創辦人布林（Sergey Brin），以及戴爾科技創辦人戴爾（Michael Dell）。
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