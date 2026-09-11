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旺季提前爆發！美國8月貨櫃進口歷來第3高 9月估將再迎高峰

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國8月貨櫃進口量增至歷來第三高，9月預料將迎來進口高峰。法新社
美國8月貨櫃進口量增至歷來第三高，9月預料將迎來進口高峰。法新社

美國8月貨櫃進口量增至歷來第三高後，美國零售業團體全國零售聯盟（NRF）預測，9月將迎來貨櫃進口高峰。

供應鏈技術供應商Descartes系統集團10日表示，美國8月貨櫃進口量比去年同期成長超過3%至260萬只20呎標準貨櫃（TEU），為歷來單月第三高。

根據Descartes，8月來自中國大陸的貨櫃進口量年增1.7%到88.43萬只TEU，占總量的34%，以塑膠製品、家具及寢具為主要產品。

為了規避新一輪美國關稅與合約燃料成本上漲，部分進口商正爭相為年底購物季備貨，使今年貨櫃航運業的旺季比往年提前好幾個月。

Descartes指出，「更廣泛貿易環境依然不確定」，包括荷莫茲海峽和紅海航運持續受擾、乾旱導致巴拿馬運河實施通行限制，以及美國擴大關稅措施衝擊供應鏈並推升運輸成本。

NRF同日二度上修對美國9月貨櫃進口量展望的預估，其「全球港口追蹤」（Global Port Tracker）報告預測主要貨櫃港的9月進口量將達231萬只TEU，高於8月預期的216萬只，也高於稍早預測的最低200萬只。

NRF供應鏈與海關政策副總裁高德（Jonathan Gold）指出，「我們之前認為高峰季大致已過，但並非如此」，「即便有關稅、通膨及高燃料價格，消費者持續購買產品，零售商也持續進口貨物以滿足需求」。

不過，NRF預估之後進口成長將放緩，10月進口量將月減逾2.1%至211萬只TEU，但仍年增1.7%，11、12月將分別降至約200萬只，明年1月進口量則估將年減1%到207萬只。

NRF預測，今年全年美國主要貨櫃港的進口量將比去年提高1%到2,570萬只TEU。

貨櫃 美國 供應鏈

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