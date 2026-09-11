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日本Rapidus擬進軍太空 預計2040年在月球建半導體廠

中央社／ 東京11日綜合外電報導

以國產化次世代半導體為目標的日本Rapidus公司社長小池淳義，10日在美國發表演講時透露，公司計劃在2040年左右於月球興建半導體工廠。

日本共同社報導，小池淳義表示，月球表面擁有半導體製造所需的水資源等，因此強調「不是開玩笑，而是認真的計畫」。

現場還播放了一段利用人工智慧（AI）製作的月球半導體工廠概念影片。而美國企業家馬斯克（ElonMusk）正計劃發展將人員及貨物運送至月球的事業，小池淳義對此表示：「馬斯克應該也會很喜歡這段影片」，引起現場聽眾熱烈反應。

雖然這項構想要實現仍面臨許多高度障礙，但外界認為，小池淳義此番談論這項構想，也是有意激勵Rapidus年輕工程師等。

小池淳義是在美國智庫哈德遜研究所（HudsonInstitute）主辦的活動中發表上述談話。

另外，與Rapidus合作技術開發、目標在北海道工廠量產相當於2奈米線寬半導體的美國IBM執行長克利希納（Arvind Krishna）也出席活動。他表示，IBM目前也正與Rapidus共同投入效能更高的1奈米級半導體研發工作。

月球 日本 太空

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