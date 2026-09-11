算力不足被迫拒接業務後 微軟出手了 資料中心容量要增至三倍

微軟（Microsoft）計畫到2032年，將全球資料中心容量擴增至目前三倍以上，由約12GW提高至逾38GW，以解決算力不足、被迫拒接部分AI與雲端業務的問題。

彭博資訊引述知情人報導，這項規畫涵蓋微軟自有及租賃設施，但不包括向CoreWeave等新型雲端業者租用的算力。

知情人士提醒，資料中心建設耗時多年，客戶需求及技術快速變化，計畫仍可能調整。微軟發言人Frank Shaw表示，相關數字並不正確，但拒絕提供其他數字。

微軟上一個會計年度的資本支出已達到1,450億美元。該公司2025年初因為擔心建設過度，暫緩部分資料中心開發，結果加劇算力短缺，迫使美國與歐洲多個重要據點限制新增雲端訂閱。部分客戶因此轉向競爭對手，例如中國電商Temu去年便因無法取得所需地區的額外容量，與甲骨文簽訂大型雲端合約。

算力不足也波及服務穩定性。GitHub今年8月當機近八小時，主因之一就是資料中心容量不足；Xbox上周也宣布限制雲端遊戲時間，超過上限將另行收費。

微軟正寄望亞特蘭大地區新建的East US 3資料中心群，紓解維吉尼亞州主要資料中心樞紐的容量壓力。知情人士透露，該地區今年將有約300MW容量上線，未來數年將擴增至逾1GW。

微軟目前約12GW的容量中，僅約2GW以AI專用晶片為核心；到2032年，這類容量預計將占38GW總容量的約三分之一。其餘仍以中央處理器為主，支援資料庫、雲端應用和AI工具所需的一般運算。

執行長納德拉7月表示，微軟正以前所未有的速度讓新容量上線，並提高既有的硬體效率。