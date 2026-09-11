Cybercab上路首選德州奧斯汀 凸顯科技聚落實力

德州奧斯汀近日成為特斯拉無人計程車Cybercab首次上路的城市，當地經濟發展組織執行長指出，Cybercab背後涉及AI人工智慧、半導體、感測器、自動化組裝與工程設計，凸顯奧斯汀近年快速發展的科技聚落。

負責推動奧斯汀地區經濟發展與招商的OpportunityAustin總裁兼執行長達芬波特（Susan Davenport）今天接受中央社視訊專訪表示，奧斯汀的特色是匯集人才、創新文化與產業鏈，先進科技可以在同一個區域完成「設計、測試、製造與實際營運」。

達芬波特擁有超過20年德州經濟發展與招商經驗，長期參與半導體、航太、國防與生命科學等產業布局。

奧斯汀是德州首府，同時也是近年快速崛起的科技城市。達芬波特指出，奧斯汀周邊100英里內有數十所大學，超過40萬名大專院校學生，長期提供科技人才；南方音樂節（SXSW）多年來也讓科技、創意與新產品在此交流，培養出願意嘗試新科技的城市文化。

近年來，先進製造業加入後，奧斯汀的科技版圖持續擴大。特斯拉在當地設有占地約10平方公里的德州超級工廠，面積相當於台北市信義區，生產電動車Model Y與電動皮卡Cybertruck，無人計程車Cybercab也投入生產。

達芬波特表示，特斯拉已在當地建立大型製造基地，影響正從汽車製造延伸到人工智慧、自動駕駛、機器人與研發。隨之而來的測試、軟體、感測器、維修、充電與電子產品設計，進一步擴大產業聚落。

隨著台美科技交流深化，奧斯汀的科技聚落也正與台灣建立更直接的連結。達芬波特去年訪問台灣，走訪多家科技企業，了解台灣在半導體、人工智慧及先進製造方面的發展。

她觀察，台灣與奧斯汀都在尋找「下一代科技」的機會。她點名仁寶（Compal）與和碩（Pegatron）都已經在奧斯汀地區布局。她形容，這些投資是對當地人才與產業環境投下「信任票」，期待更多台灣企業把奧斯汀當作擴大美國市場的據點。