台灣人為何瘋追黃仁勳？外媒解密AI教父驚人效應

輝達執行長黃仁勳每逢來台總會掀起追星狂潮，外媒剖析，熱潮背後不只是本土英雄崇拜，更因他帶旺台股、力挺台廠供應鏈，將台灣推上AI核心震央，築起抗衡地緣風險的實力。

英國「經濟學人」（The Economist）報導，每年初夏的台北街頭，總會因一個身穿黑皮衣的身影而陷入沸騰。每次只要傳出黃仁勳將在哪間餐廳用餐，外頭總會聚集大批群眾，只為一睹這位AI教父的風采。

黃仁勳今年曾現身饒河街觀光夜市，夜市裡民眾爭搶合照、簽名，甚至連他在餐廳廁所瓷磚留下的一句塗鴉，都能吸引大批人潮排隊拍照。

這股席捲全台的「仁來瘋」（Jensanity）熱潮，正是全球市值最高企業輝達（Nvidia）執行長黃仁勳每年返台參加台北國際電腦展（Computex）的景象。連Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）都曾形容，黃仁勳簡直就是「科技界的泰勒絲（Taylor Swift）」。

然而，黃仁勳的巨星光環與親民形象，不僅成了他的商業外交籌碼，也是他在美中地緣角力與供應鏈競逐中，維持全球AI帝國霸業的生存之道。

● 視台灣為商業故鄉 築關鍵防衛軟實力

在席捲全球的生成式AI浪潮中，當各國巨頭都在忙著淘金，黃仁勳就是那個賣鐵鏟的人。輝達設計的先進晶片提供全球近2/3的AI算力，讓全球科技巨擘與各國政府爭相登門求購，他的一言一行都備受市場矚目。

然而在台灣，黃仁勳激發的情感遠超一般科技大老。出生台灣、隨後移民美國的他，被視為台灣最成功的商業典範。隨著AI商機爆發，台積電市值飆破2兆美元，台廠供應鏈也跟著受惠，黃仁勳不僅讓許多台灣人變得富有，更打開了台灣的國際知名度。

他公開將台灣譽為這場AI革命的「核心震央」，甚至將台灣稱為自己的「商業故鄉」，持續擴大布局。在台灣面臨中國日益強硬的軍事威脅與外交處境之際，這種關鍵的半導體地位，成為台灣政界期盼能提升國際防衛意願的關鍵軟實力。

● 巨星光環收服代工廠 靠獨特風格穩掌輝達

有別於其他矽谷大老，黃仁勳總是格外親近大眾。他在夜市親民品嚐小吃、走出餐廳分送包子給在外守候的記者，甚至與代工廠高層席地暢飲啤酒。這些被台灣民眾暱稱為「國民爸爸」的舉動，實則為輝達帶來巨大的商業優勢。

分析師指出，在AI供應鏈極度緊繃、晶片商反過來求著製造商擴產的時代，黃仁勳的巨星魅力讓台灣代工廠爭先恐後想與他合作。

不過，黃仁勳絕非僅靠個人魅力行事。曾任台積電高層的蔡力行便透露，與黃仁勳共事數十年間，他展現的是「雷厲風行、毫不妥協」的行事風格。

而在輝達內部，黃仁勳也以高強度管理風格聞名。他不接受員工找藉口，遇到問題時會當面詢問，甚至在公開場合提出回饋，希望所有人都能從中汲取教訓，目前約有60人直接向他報告，遠高於一般企業執行長；而輝達高層團隊過去20年來始終保持穩定，這在科技業極為罕見。

● 自研晶片與地緣政治夾擊 黃仁勳轉型求突圍

儘管黃仁勳成功讓錯綜複雜的AI供應鏈維持高速運轉，但挑戰仍接踵而至，其中最嚴峻的威脅莫過於來自輝達最大客戶的正面競爭，Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta與微軟（Microsoft）都正積極開發自家AI晶片，試圖降低對輝達的依賴。

對此，黃仁勳的解方是將輝達進一步轉型為全方位AI基礎設施與軟體巨頭，讓輝達與AI產業的未來緊密相扣。

這也讓黃仁勳成為美中科技角力中的關鍵人物，自美國擴大對中國的高階晶片出口禁令以來，輝達的亞洲供應鏈持續籠罩在台海局勢的陰影下。但他始終強調台灣對輝達的重要性，並在台北持續擴大布局。

為了替企業突圍，黃仁勳與全球領袖建立良好關係，並積極遊說美國政府，希望放寬部分出口限制，同時向各國提出「主權AI」概念。

從肯塔基州寄宿學校受霸凌的移民少年，到如今動見觀瞻的晶片霸主，黃仁勳私下坦言，身為當今AI硬體霸主，堪稱「史上最艱鉅的溝通任務」。