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黃仁勳回應輝達循環融資疑慮 妙答投入1拿回100那就多做點

中央社／ 舊金山10日專電

輝達執行長黃仁勳今天在一場面向投資人的談話中，形容輝達是世上第一也是唯一的「成長型與價值型」股票。回應「循環融資」疑慮，他妙言，輝達「投入1、拿回100，如果這是循環融資，那我們應多做一點」。

輝達（NVIDIA）2週前公布財報，並預估2027年營收成長達70%，且這是供應上限、非需求上限，若沒有供應限制，成長會高出許多，提振投資人信心。

黃仁勳今天在高盛集團（Goldman Sachs）於舊金山舉行的年度盛會Communacopia + TechnologyConference中說，輝達對此很有信心，而且還有一整年時間，可以努力提高供應能力，並開玩笑表示會努力「吃更多（韓式）炸雞」、參加更多飯局。

被問到除了寫程式之外，還有哪些應用能進一步推動AI採用並創造投資報酬時；黃仁勳指出，程式碼衍生出一個非常龐大的市場是「網路安全」，網路安全很可能會是AI的下一個主要使用場景，它需要持續運作，將為AI大型實驗室帶來龐大的新商機。

話鋒一轉，黃仁勳幽默表示今天在這個場合是要賣股票的，輝達是世上第一也是唯一的「成長型與價值型」股票，大家都在想輝達是哪一種股票，「我們兩者都是」。

黃仁勳強調，每一家AI實驗室都能使用輝達的平台；而且，輝達擁有非常強大的供應能力，某種程度上就像台積電。台積電在技術之外，最重要的價值之一是「產能」；「我可以把我的公司建立在台積電之上；你可以把你的新創公司建立在輝達之上」。

輝達日前宣布與金融機構合作成立運算融資平台，計畫募集逾5000億美元第三方資金，支持AI模型開發商興建基礎設施，引發「循環融資」疑慮。

市場也有人擔心，輝達的部分投資可能在某種程度上幫客戶購買自己的產品。

黃仁勳回應，「這不是循環融資，因為我們只投入一點錢，卻收回來大量資金」。

他妙言，「我看了一下財務報表，我們投入1，拿回100的回報，這算是循環融資嗎？如果這也算，那我們就多做一些」。

「我們也掌握所投資公司的業務進展」，黃仁勳表示，自己是充分掌握資訊的投資人，不冒風險，「我需要的是十拿九穩的投資」。

黃仁勳 輝達 高盛

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