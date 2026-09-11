AI需求緩解對燒錢疑慮 甲骨文財報優於預期

甲骨文公司（Oracle Corp.）今天公布的季度財報優於華爾街預期，且現金消耗規模低於預期，這讓投資人更有信心，認為甲骨文在人工智慧（AI）領域的投資正在產生回報，且未對資產負債表造成壓力。

路透社報導，甲骨文股價今年以來已下跌超過21%，但在公布合約剩餘營收（revenue backlog）成長後，股價在盤後交易中上漲了4%。合約剩餘營收是衡量公司未來營收成長前景的關鍵指標。

由於企業對AI的支出增加，帶動對雲端運算服務的強勁需求，甲骨文正在從中受益。同時，甲骨文在擴大資料中心布局方面的努力，也有助公司取得更多企業合約。

在第一會計季度中，甲骨文獲得超過300億美元的新增AI雲端合約，使得合約剩餘營收推升至6640億美元。根據金融技術提供商Visible Alpha公布的數據，這個數字高於分析師預估的6398.8億美元。

但更重要的是，甲骨文表示，大多數新簽約的合約營收將不需要在晶片上投入龐大現金，有助於讓公司將年度開支目標維持在900億到950億美元。

甲骨文財務長馬克森（Hilary Maxson）在媒體簡報會上表示：「這些訂單中，絕大多數是透過預付款、客戶自備硬體或類似的機制進行，因此不需要甲骨文額外投入資金。」

「我們開始看到本季的待交貨訂單強勁地轉化為營收，進而推動雲端基礎設施的業績表現。」

甲骨文預期，目前約有一半的待交貨訂單將在未來36個月內轉化為銷售額。

科技研究與諮詢公司Valoir執行長魏特曼（RebeccaWettemann）表示：「對甲骨文與其客戶而言，這個AI投資報酬率故事現在正式成真了。強勁的財報意味著甲骨文的客戶正在用錢包投票，甲骨文需要持續宣揚這樣的論述，即待交貨訂單的成長不再只是OpenAI的故事。」

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，甲骨文消耗的現金低於分析師預期，自由現金流為負54億美元，而市場預期的自由現金流為負95.6億美元。

甲骨文公布第一季資本支出達285億美元，但強調其中約113.6億美元的支出是由客戶預付款支應。

甲骨文第一季營收成長30%，來到193億美元，高於市場預期的191.4億美元。經調整後每股盈餘為1.92美元，優於市場預估的1.74美元。

甲骨文將2027年會計年度的經調整後每股盈餘預測，從8.05美元調高到8.10美元。分析師平均預期甲骨文每股盈餘為8.07美元，並預估年營收將至少達900億美元。