快訊

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

蘋果10月有望再推9新品！觸控MacBook Ultra、iPad mimi、HomePad超期待

王偉忠讚選情順「蔣萬安要頭暈」沈伯洋：提醒現在市政需被關注

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求緩解對燒錢疑慮 甲骨文財報優於預期

中央社／ 舊金山10日綜合外電報導

甲骨文公司（Oracle Corp.）今天公布的季度財報優於華爾街預期，且現金消耗規模低於預期，這讓投資人更有信心，認為甲骨文在人工智慧（AI）領域的投資正在產生回報，且未對資產負債表造成壓力。

路透社報導，甲骨文股價今年以來已下跌超過21%，但在公布合約剩餘營收（revenue backlog）成長後，股價在盤後交易中上漲了4%。合約剩餘營收是衡量公司未來營收成長前景的關鍵指標。

由於企業對AI的支出增加，帶動對雲端運算服務的強勁需求，甲骨文正在從中受益。同時，甲骨文在擴大資料中心布局方面的努力，也有助公司取得更多企業合約。

在第一會計季度中，甲骨文獲得超過300億美元的新增AI雲端合約，使得合約剩餘營收推升至6640億美元。根據金融技術提供商Visible Alpha公布的數據，這個數字高於分析師預估的6398.8億美元。

但更重要的是，甲骨文表示，大多數新簽約的合約營收將不需要在晶片上投入龐大現金，有助於讓公司將年度開支目標維持在900億到950億美元。

甲骨文財務長馬克森（Hilary Maxson）在媒體簡報會上表示：「這些訂單中，絕大多數是透過預付款、客戶自備硬體或類似的機制進行，因此不需要甲骨文額外投入資金。」

「我們開始看到本季的待交貨訂單強勁地轉化為營收，進而推動雲端基礎設施的業績表現。」

甲骨文預期，目前約有一半的待交貨訂單將在未來36個月內轉化為銷售額。

科技研究與諮詢公司Valoir執行長魏特曼（RebeccaWettemann）表示：「對甲骨文與其客戶而言，這個AI投資報酬率故事現在正式成真了。強勁的財報意味著甲骨文的客戶正在用錢包投票，甲骨文需要持續宣揚這樣的論述，即待交貨訂單的成長不再只是OpenAI的故事。」

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，甲骨文消耗的現金低於分析師預期，自由現金流為負54億美元，而市場預期的自由現金流為負95.6億美元。

甲骨文公布第一季資本支出達285億美元，但強調其中約113.6億美元的支出是由客戶預付款支應。

甲骨文第一季營收成長30%，來到193億美元，高於市場預期的191.4億美元。經調整後每股盈餘為1.92美元，優於市場預估的1.74美元。

甲骨文將2027年會計年度的經調整後每股盈餘預測，從8.05美元調高到8.10美元。分析師平均預期甲骨文每股盈餘為8.07美元，並預估年營收將至少達900億美元。

甲骨文 財報 華爾街

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

甲骨文財報／上季雲端營收暴增62% 新增300億美元合約 盤後勁揚4%

手機晶片雙雄AI戰火升溫 高通拿下亞馬遜1.9兆元大單

AI、半導體題材ETF紅不讓 本月績效名列前段班

AI＋電力基建 投資熱點

相關新聞

黃仁勳說資安是AI下個大市場！他再駁循環交易：我投資的地方不會糟

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周四在舊金山舉行的高盛科技大會上表示，隨著人工智慧（AI）技術持續進步，「資安很可能成為AI下一個重大應用領域」。

銅價創高後重挫逾5% 川普關稅若踩煞車恐再崩15%

美國政府擔心推高通膨，遲遲未決定是否對精煉銅加徵關稅。隨著11月期中選舉逼近，川普政府重視物價負擔，關稅可能生變的消息引爆多頭獲利了結。倫敦銅價周四由歷史高點急跌逾3%，紐約銅價一度重挫逾5%。

日韓股市開盤跌逾2% SK海力士與三星重挫 因DeepSeek降低HBM需求

亞洲股市與債市下跌，因油價飆升引發美股前市賣壓，且最新通膨數據強化市場對聯準會即將升息的押注。韓股開盤挫跌3%，受SK海力士與三星電子股價下跌拖累，此前中國AI新創公司DeepSeek表示，已成功降低其AI模型所需的高頻寬記憶體（HBM）用量。

日圓回檔就是買點！投資機構揭升勢才剛開始 空頭恐被迫平倉

日圓近期大漲，可能不只是短線反彈。羅斯柴爾德家族旗下瑞士資產管理公司Edmond de Rothschild Asset Management認為，日圓長期遭低估的局面正展開更廣泛的修正，任何回檔都可能是做多的機會。

甲骨文財報／上季雲端營收暴增62% 新增300億美元合約 盤後勁揚4%

甲骨文（Oracle）上季獲利與營收都高於預期、雲端運算業務強勁成長，現金消耗也低於預期，讓投資人更有信心，認為該公司大舉押注AI資料中心已開始獲得回報，同時不至於過度衝擊資產負債表，消息激勵股價在盤後勁揚逾4%。

今晨國際頭條一次看／美債殖利率逼5% 美期中選戰升溫

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。