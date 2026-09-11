黃仁勳說資安是AI下個大市場！他再駁循環交易：我投資的地方不會糟

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周四在舊金山舉行的高盛科技大會上表示，隨著人工智慧（AI）技術持續進步，「資安很可能成為AI下一個重大應用領域」。

他指出，AI模型讓程式設計自動化，正衝擊資安產業，而因為程式碼遭利用的速度變快，修補漏洞的速度也必須跟上。

他說：「還有什麼比製造問題更能創造需求？誰不希望市場為自家產品瘋狂，消費者大排長龍搶購。當然，這件事有負責任的做法，也有不太可取的做法。」

黃仁勳是在輝達上月給出重磅長期財測後，向投資人發表談話。輝達財測強化華爾街的看法，認為AI資料中心的大規模支出將持續，輝達也會繼續從中受惠。

與此同時，黃仁勳駁斥了循環交易疑慮。他強調，輝達有能力看清楚客戶試圖滿足的基本需求。

他說：「這不是循環交易，因為我們只投入一點錢，卻有很多錢回流。大家開始意識到，我投資的地方通常都不是糟糕的投資標的。因為我是一個掌握充分資訊的投資人。我不冒風險。」

黃仁勳表示，在動用公司資金之前，他需要看到「十拿九穩的機會」，投資標的必須已有客戶在排隊等候。