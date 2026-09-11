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無人計程車最大風險是駭客 專家：仍比人類開車安全

中央社／ 洛杉磯10日專電

特斯拉Cybercab上路，無人計程車逐漸進入美國都市生活。交通工程專家柯克曼接受中央社專訪分析，儘管「資安和駭客攻擊是最大風險」，但一般而言，自動駕駛車輛仍然比人類開車安全。

特斯拉（Tesla）9月在德州奧斯汀推出一款自動駕駛計程車Cybercab，車上沒有方向盤，沒有煞車與油門踏板，車子沒有人開就會自動載客。美國媒體形容，有如科幻電影場景搬進真實生活。

德州大學奧斯汀分校交通工程教授柯克曼（KaraKockelman）長期研究自動駕駛，今天接受中央社視訊訪問，從交通工程角度分析，無人車走進日常生活後，對於交通安全、通勤成本與都市生活的影響。

大眾面對無人駕駛車輛，最先浮現腦中的疑慮是安全問題。柯克曼表示，自動駕駛車輛如果得到充分的支援，安全程度可能達人類駕駛的5倍甚至10倍，因為真人開車可能分心、疲勞或低頭看手機。

她以電梯為例，100年前當電梯取消操作員的時候，很多人也曾經感到害怕，但人們很快就習慣這樣的自動化系統，「很多人並不是好駕駛」，人們可能像接受自動電梯一樣，逐漸習慣把駕駛交給電腦。

柯克曼指出，資安問題與駭客攻擊就是最大的風險。自動駕駛可以減少許多人為因素造成的碰撞車禍，但面對病毒、惡意程式入侵，仍然可能造成車輛必須暫停行駛，等待系統問題排除。

價格也將決定無人計程車能否走進一般人的生活。柯克曼表示，現有叫車服務一大成本來自駕駛人力、等待時間與空車行駛，「付錢請一個人開車載你，本來就非常昂貴」，因此拿掉駕駛成本後，無人計程車在價格上已相當接近具有競爭力。

沒有駕駛不代表成本完全消失。柯克曼指出，無人計程車仍需要支援系統、車輛維修保養、清潔、充電及必要時的人員介入。現階段無人計程車並非完全自主運作，遇到無法判斷的路況或緊急事件時，仍需要遠端人員協助。

目前美國已有Waymo、特斯拉與亞馬遜旗下Zoox等業者投入無人計程車。Waymo自動駕駛載客已擴及14個城市；特斯拉Robotaxi則進入德州、佛州多個城市，最新Cybercab目前仍只在奧斯汀部分地區服務。

德州官方資料顯示，特斯拉截至9月初登記420輛自動駕駛車，其中45輛為Cybercab；Waymo在德州已有988輛登記車輛。

雖然無人計程車在美國多個城市上路，柯克曼認為，距離真正普及仍有一段路。她估計，美國要達到「許多城市超過半數乘車旅次由自動駕駛車完成」的規模，可能還要20年。

她指出，限制普及速度的原因不只在技術，而是包括車輛生產能力、政府法規及既有汽車汰換速度。自動駕駛車即使技術成熟，也不可能在短時間內取代道路上數量龐大的現有車輛。

台灣人口密度高、街道狹窄又有許多機車，適合發展無人計程車嗎？柯克曼認為，大眾運輸完善的城市短期內沒有迫切需要導入無人車。

她點名台灣、紐約、首爾與上海，認為這類城市不需要急著大量導入無人車，可以先用在少數區域或特定接駁用途。

她認為，若未來擴大使用無人車，不能只是把更多自動駕駛車加入既有車流，而應同步減少部分人類駕駛車輛，否則未必能改善交通效率。

從交通工程角度出發，她更關心未來無人車能否真正提升整體交通效率，達到節約能源的理想。她認為，未來應鼓勵陌生乘客共乘無人計程車，提高每輛車的載客率，而不是讓大量自動駕駛車在沒有乘客的情況下空車行駛。

無人計程車 駭客 風險

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