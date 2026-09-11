日經指數盤中重挫3% 油價飆升通膨憂慮加劇

甲骨文（Oracle）上季獲利與營收都高於預期、雲端運算業務強勁成長，現金消耗也低於預期，讓投資人更有信心，認為該公司大舉押注AI資料中心已開始獲得回報，同時不至於過度衝擊資產負債表，消息激勵股價在盤後勁揚逾4%。

2026-09-11 08:38