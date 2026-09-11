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日經指數盤中重挫3% 油價飆升通膨憂慮加劇
由於中東局勢再度升溫且國際油價飆升，市場擔憂可能加劇通膨壓力，日本日經指數今天早盤應聲重挫逾3%。
法新社報導，日本當地時間上午9時15分（台灣時間8點15分）左右，日股基準日經225指數下跌3.03%，來到6萬3291點。
國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）在前一個交易日大漲6.34%後，今天續漲0.5%，來到每桶108.15美元。
在葉門青年運動（Houthis）昨天攻占紅海戰略港口城市摩卡（Mocha）後，美國原油指標西德州中級原油（WTI）隨即飆破每桶100美元大關。
美股華爾街主要指數全面收黑，其中標普500指數（S&P 500）下跌0.6%，連續第4個交易日走跌。
交易集團XTB研究主管布魯克斯（KathleenBrooks）表示：「儘管川普總統曾聲稱，這場戰爭將在11月期中選舉後結束，但市場不可能相信這種說法，因為情勢依然險峻。」
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