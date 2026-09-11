快訊

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

蘋果10月有望再推9新品！觸控MacBook Ultra、iPad mimi、HomePad超期待

王偉忠讚選情順「蔣萬安要頭暈」沈伯洋：提醒現在市政需被關注

聽新聞
0:00 / 0:00

銅價創高後重挫逾5% 川普關稅若踩煞車恐再崩15%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
銅價創新高後急轉直下，川普政府因通膨疑慮，遲遲未決定是否對精煉銅加徵關稅。路透
銅價創新高後急轉直下，川普政府因通膨疑慮，遲遲未決定是否對精煉銅加徵關稅。路透

美國政府擔心推高通膨，遲遲未決定是否對精煉銅加徵關稅。隨著11月期中選舉逼近，川普政府重視物價負擔，關稅可能生變的消息引爆多頭獲利了結。倫敦銅價周四由歷史高點急跌逾3%，紐約銅價一度重挫逾5%。

法國外貿銀行（Natixis）分析師Bernard Dahdah警告，目前銅價漲勢主要由美國進口套利及短線資金推動，而非終端需求；如果美國最終不對精煉銅課稅，銅價長期可能大跌10%至15%。

路透引述兩名知情人士報導，美國官員正在權衡關稅的利弊。加徵關稅可鼓勵美國擴大採礦、冶煉及精煉，但也會增加電氣設備、汽車、營建和其他製造業的成本。

白宮官員證實，商務部已在6月30日期限前向美國總統川普提交最新報告，但政府尚未作出最終決定，仍在評估各種方案，推動銅及其他關鍵製造業回流美國。

這顯示關稅並非定局，市場此前普遍預期，美國可能將現有關稅擴大至精煉銅。消息傳出後，倫敦銅價跌3.6%至每公噸14,233.50美元，稍早才創下14,875美元歷史新高。紐約銅價盤中一度重挫5.3%，創3月以來最大盤中跌幅。

礦業股也遭到拋售，自由港麥克莫蘭（Freeport-McMoRan）一度重挫7%，力拓（Rio Tinto）與必和必拓（BHP）分別下跌2.7%和4.7%。

美國每年約一半銅需求仰賴進口，境內僅有兩座仍在運作的銅冶煉廠，分別由自由港麥克莫蘭和力拓擁有。

川普去年2月提出銅關稅構想後，交易商為避開潛在關稅，已將數十萬噸銅運往美國囤貨，使美國形成全球規模最大的銅庫存之一，卻造成其他市場供應吃緊。

麥格理集團大宗商品策略師Alice Fox估計，美國目前囤銅約140萬噸，其中約一半為可追蹤庫存。這些庫存並非政府所有，如果美國明確排除加徵關稅，導致紐約銅價崩跌、套利方向逆轉，這批銅仍可能流出美國。

銅價 關稅 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普怕了? 精煉銅關稅計畫遲遲未定 因擔心這事...

布蘭特原油站上101美元！銅價連三日創新高 兩大原物料齊漲點燃通膨

油銅漲不停 通膨隱憂加劇

川習會前夕推進早日落地 中美磋商300億美元對等降稅

相關新聞

黃仁勳說資安是AI下個大市場！他再駁循環交易：我投資的地方不會糟

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周四在舊金山舉行的高盛科技大會上表示，隨著人工智慧（AI）技術持續進步，「資安很可能成為AI下一個重大應用領域」。

銅價創高後重挫逾5% 川普關稅若踩煞車恐再崩15%

美國政府擔心推高通膨，遲遲未決定是否對精煉銅加徵關稅。隨著11月期中選舉逼近，川普政府重視物價負擔，關稅可能生變的消息引爆多頭獲利了結。倫敦銅價周四由歷史高點急跌逾3%，紐約銅價一度重挫逾5%。

日韓股市開盤跌逾2% SK海力士與三星重挫 因DeepSeek降低HBM需求

亞洲股市與債市下跌，因油價飆升引發美股前市賣壓，且最新通膨數據強化市場對聯準會即將升息的押注。韓股開盤挫跌3%，受SK海力士與三星電子股價下跌拖累，此前中國AI新創公司DeepSeek表示，已成功降低其AI模型所需的高頻寬記憶體（HBM）用量。

日圓回檔就是買點！投資機構揭升勢才剛開始 空頭恐被迫平倉

日圓近期大漲，可能不只是短線反彈。羅斯柴爾德家族旗下瑞士資產管理公司Edmond de Rothschild Asset Management認為，日圓長期遭低估的局面正展開更廣泛的修正，任何回檔都可能是做多的機會。

甲骨文財報／上季雲端營收暴增62% 新增300億美元合約 盤後勁揚4%

甲骨文（Oracle）上季獲利與營收都高於預期、雲端運算業務強勁成長，現金消耗也低於預期，讓投資人更有信心，認為該公司大舉押注AI資料中心已開始獲得回報，同時不至於過度衝擊資產負債表，消息激勵股價在盤後勁揚逾4%。

今晨國際頭條一次看／美債殖利率逼5% 美期中選戰升溫

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。