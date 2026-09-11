俄中盯上Claude模型 Anthropic瓦解多起AI攻擊

AI新創公司Anthropic今天表示，過去8個月阻截了多起涉嫌惡意使用Claude模型的行為，包括疑似與俄羅斯有關的網路間諜活動，以及中國AI業者試圖竊取並複製技術的舉動。

路透社報導，Anthropic在最新的威脅情資報告中指出，網路罪犯與國家支持的駭客日益頻繁利用人工智慧（AI），不僅用來輔助任務，更用以策劃並執行大部分的網路攻擊。

Anthropic補充說，人類在其中往往只是監督者，而非親自操作的執行者。

Anthropic表示：「AI的用途已超越聊天機器人的單純問答，而是涉及使用多代理框架來執行任務。」

這間公司指出，在這段期間瓦解了來自中國7家實驗室的攻擊，被點名的實驗室包括科技巨頭阿里巴巴、月之暗面（Moonshot）、深度求索（DeepSeek）及小米。

Anthropic表示，與阿里巴巴有關聯的操作者發動了該公司所謂最大規模的「非法蒸餾」（illicitdistillation）攻擊，據稱目的在於萃取Claude模型的能力，並用來改進阿里巴巴旗下的千問（Qwen）模型。阿里巴巴並未立即回應置評請求。

Anthropic指出，在今年5月至7月期間，觀察到歸因於阿里巴巴的互動超過1億5100萬次，來自超過3500個被描述為詐欺性的帳號，每天高峰達到近300萬次。

所謂「蒸餾」，是指利用較大型、成本較高模型的產出，來訓練較小型AI模型的過程，目的在於降低訓練全新AI工具的成本。

Anthropic指控，開發出Kimi聊天機器人的月之暗面與深度求索，並非採取大量查詢方式，而是涉嫌將有時包含敏感資訊的用戶即時對話轉接透過Claude處理，並將回應內容作為訓練資料。

Anthropic表示，一個攻擊手法與俄羅斯威脅行動者「午夜暴雪」（Midnight Blizzard）相符的駭客組織，涉嫌針對烏克蘭政府、軍方與外交部門的目標發動網路釣魚、飯店Wi-Fi劫持與WhatsApp帳號奪取行動，且在幾乎所有階段都使用AI。

美國政府先前已將午夜暴雪與俄羅斯對外情報局（SVR）聯繫在一起。俄羅斯駐華盛頓大使館未立即回應置評請求。

午夜暴雪涉嫌利用AI建立一套系統，每當惡意軟體被安全防禦系統標記時，該系統便會自動偵測，並持續重寫程式碼，直到再次避開偵測為止。

Anthropic也發現濫用Claude的「新類別威脅行動者」，包括利用該平台「為常規武器開發軟體，包括槍枝、飛彈、武裝無人機、炸彈與其他彈藥，以及操作武器的瞄準與控制系統」。

報告詳細列舉在中國、俄羅斯與葉門的操作者利用Claude為武器設計開發軟體，或支援與武器計畫相關的情報蒐集與採購事件。

Anthropic威脅情報部門主管克雷恩（Jacob Klein）在受訪時表示，AI模型在過去一年變得更強大，也帶來了新風險。他說：「一年前，假設你想優化無人機或優化飛彈軟體，這些模型在執行這項任務時，表現根本不會像現在這麼好。」