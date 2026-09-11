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日韓股市開盤跌逾2% SK海力士與三星重挫 因DeepSeek降低HBM需求

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本與南韓股市今晨領跌亞股。圖為韓國外匯交易室資料照片。美聯社
日本與南韓股市今晨領跌亞股。圖為韓國外匯交易室資料照片。美聯社

亞洲股市與債市下跌，因油價飆升引發美股前市賣壓，且最新通膨數據強化市場對聯準會即將升息的押注。韓股開盤挫跌3%，受SK海力士與三星電子股價下跌拖累，此前中國AI新創公司DeepSeek表示，已成功降低其AI模型所需的高頻寬記憶體（HBM）用量。

MSCI亞太指數下跌1.3%，日本與南韓股市領跌。日經225指數跌約2.7%。

在台灣時間今晨約8時40分左右，韓股Kospi指數跌2.3%，稍早一度挫跌3.3%。記憶體股大跌，SK海力士跌4.5%，三星電子跌幅則達4.3%。

中國AI新創DeepSeek 10日發布DeepSeek V4.1 Flash，新模型透過大幅壓縮KV Cache容量，使單一模型所需要的HBM降至上一代的25%，SSD需求更只剩12.5%，等同HBM使用量降低75%、SSD降低87.5%。

三星證券分析師Roy Lim表示，DeepSeek推出的新款V4.1 Flash模型，「目前看來更像是對市場情緒的壓抑，而非HBM需求出現基本面的重新定調，除非這項效率提升有明確證據顯示將導致GPU訂單或AI資本支出下降。」

他說，聯準會升息疑慮以及超大規模雲端業者信用違約交換（CDS）疑慮再起，今天對科技股的影響應該更大，DeepSeek的消息則進一步加重壓力。

在周四，美股標普500指數下跌0.5%，費城半導體指數大跌2.6%。布蘭特原油已攀升至每桶108美元左右，推升美國公債殖利率至多年高點。

由於美國財政部買回的公債數量少於投資人預期，美債進一步承壓。生產者物價指數（PPI）增幅也高於預期，促使交易員提高對聯準會Fed下周升息的押注。

債市隨美債走跌。澳洲3年期公債殖利率一度大漲20個基點，至5.05%，創2011年以來最高；紐西蘭2年期公債殖利率也上升21個基點。

SK海力士 韓股 DeepSeek

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