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日圓回檔就是買點！投資機構揭升勢才剛開始 空頭恐被迫平倉

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日圓本月至今大漲逾3%，投資機構Edmond de Rothschild Asset Management認為，日圓長期遭低估的局面剛開始修正。路透
日圓本月至今大漲逾3%，投資機構Edmond de Rothschild Asset Management認為，日圓長期遭低估的局面剛開始修正。路透

日圓近期大漲，可能不只是短線反彈。羅斯柴爾德家族旗下瑞士資產管理公司Edmond de Rothschild Asset Management認為，日圓長期遭低估的局面正展開更廣泛的修正，任何回檔都可能是做多的機會。

該公司多元資產與避險主管尼札德（Michael Nizard）指出，過去日圓走勢主要受美日利差及其作為全球套利交易融資貨幣的角色左右，如今開始重新反映日本自身的基本面。

日圓本（9）月至今已升值超過3%，市場預期日本銀行將加快升息，加上日本退休基金可能調整資產配置，促使投資人回補日圓空頭部位。美國財長貝森特也向交易員下戰帖，有膽就來測試他推升日圓的決心。

日圓若持續升值，可能迫使投資人平倉以低息日圓融資的套利交易，隨著槓桿降低，連帶引發美國公債、公司債與股票拋售。日本投資人也是外國資產大買家，若因國內投資吸引力上升而將資金匯回，可能擾動全球債市。

尼札德提醒，日圓升值不太可能直線前進，仍可能出現盤整或回貶；但只要結構性轉變延續，日圓回檔將是重新建立多頭部位的機會。

日圓 回檔 避險

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