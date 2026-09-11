甲骨文財報／上季雲端營收暴增62% 新增300億美元合約 盤後勁揚4%

甲骨文（Oracle）上季獲利與營收都高於預期、雲端運算業務強勁成長，現金消耗也低於預期，讓投資人更有信心，認為該公司大舉押注AI資料中心已開始獲得回報，同時不至於過度衝擊資產負債表，消息激勵股價在盤後勁揚逾4%。

甲骨文周四（10日）公布，在截至8月底止的一季，營收年增30%，達193億美元；扣除部分項目後，每股盈餘1.92美元，高於分析師預估的1.75美元。

雲端基礎設施業務成長逾一倍

上季雲端營收暴增62%至116.1億美元，其中，備受市場關注的雲端基礎設施業務營收大增121%至74億美元。軟體營收則下滑3%至55.5億美元。甲骨文表示，這反映客戶持續將產品從內部部署環境遷移至雲端。

展望本季，預估調整後每股盈餘1.85美元至1.93美元，營收成長30%至34%，符合預期。

長期以資料庫軟體聞名的甲骨文，近年已重新定位為AI運算服務供應商，正大舉擴建資料中心，為OpenAI及其他客戶提供服務。華爾街正密切關注這些計畫究竟需要投入多少資金，以及能多快完成建置。甲骨文表示，本季新增850 MW的資料中心容量。

甲骨文股價周四在盤後上漲4.3%，報每股159.55美元。截至周四收盤，今年來股價累計跌22%，反映市場擔憂融資需求、零組件成本上升，以及媒體報導資料中心建設面臨挑戰。

甲骨文共同執行長馬古爾克（Clay Magouyrk）在財報會議中表示：「我們交付資料中心和GPU容量的速度，是一年前看來幾乎不可能達到的。」他說，OpenAI最新模型Astra是在甲骨文位於德州阿比林的旗艦資料中心訓練，目前該資料中心原定容量已有75%交付給客戶。

單季新簽300億美元合約！採預付款機制 減輕現金消耗壓力

在上季，甲骨文新增簽訂超過300億美元AI雲端合約，使剩餘履約義務升至6,640億美元。這是衡量未來營收的一項指標，高於分析師預估的6,418億美元。

但更重要的是，甲骨文說，新簽訂的大部分合約收入不需要公司為晶片投入大量現金，這有助於公司維持每年900億至950億美元的支出目標。

財務長梅克森表示：「絕大多數訂單都是採預付款、客戶自備硬體或類似機制，因此不需要甲骨文額外投入資本。而且，我們開始看到這些未消化訂單在本季大幅轉化為營收，推動雲端基礎設施業務的業績。」

甲骨文預期，目前未消化訂單約有一半將在未來36個月內轉化為營收。

甲骨文公布，上季資本支出285億美元，主要用於資料中心設備。梅克森重申，預估截至明年5月的年度資本支出將達700億美元，此外，部分零組件的預付款還將增加200億至250億美元支出。

巴克萊分析師Raimo Lenschow在報告中指出，雖然資本支出高於預期，但甲骨文對其他費用的控制良好，自由現金流也沒有市場原先擔心的那麼糟糕。