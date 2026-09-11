今晨國際頭條一次看／美債殖利率逼5% 美期中選戰升溫

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

美債拋售不止 10年期殖利率逼近5%

The Unrelenting Bond Selloff Puts the 10-Year Yield on the Cusp of 5%

摘要

美國公債延續數月跌勢，10年期殖利率週四收在4.943%，逼近5%，為2023年10月以來最高收盤。油價續漲、躉售通膨偏強，加上川普承諾共和黨守住國會就發每人5000美元支票，市場擔憂通膨與赤字，推高借貸成本並拖累股市。

為何重要

10年期美債牽動房貸與企業融資；殖利率若站上5%，金融條件將更緊，並加大股市與聯準會政策壓力。

華盛頓郵報

最高法院再擋密蘇里親共和黨國會選區重劃

Supreme Court again blocks new Missouri congressional map favoring GOP

摘要

美國最高法院週四本週第二度暫停密蘇里州採用新畫的國會選區地圖，訴訟期間將先恢復舊圖。舊圖讓民主黨有機會保住全州8席中的2席；遭凍結的新圖原可讓共和黨多搶1席。法院未說明理由，也沒有大法官公開異議。

為何重要

距郵寄選票寄出僅剩數日，裁定直接影響密蘇里1席攻防，也使川普為期中選舉推動重劃選區的布局受挫。

金融時報

油價衝109美元 全球債市再掀拋售

摘要

油價升至每桶109美元，加上美國財政部長貝森特推動的公債買回未達60億美元目標，全球債券再遭拋售。美國30年期公債殖利率一度升至5.37%，創2007年來最高；10年期逼近5%，市場也提高對聯準會下週升息的押注。

為何重要

能源衝擊正從油市傳向債市與利率預期；長債殖利率逼近多年高點，意味政府、企業與家庭融資成本同步承壓。

衛報

范斯將在共和黨大會演說 川普5000美元承諾遭批買票

摘要

共和黨期中選舉大會第二晚在達拉斯登場，副總統范斯將發表主題演說，川普也預定再登台。焦點仍圍繞川普承諾共和黨若守住國會，將向每名美國成年公民發放5000美元；民主黨人士批評形同買票，川普則稱不需國會批准。

為何重要

大會是共和黨11月期中選舉催票舞台；5000美元承諾把焦點拉向生活成本、財政赤字與政治倫理爭議。

路透

葉門青年運動攻占摩卡港 沿紅海推進威脅沙烏地石油出口

摘要

路透引述軍方消息人士報導，獲伊朗支持的青年運動週四攻占葉門港市摩卡，並沿紅海海岸向哈尼什群島推進，增加對曼德海峽的控制籌碼。沙烏地阿拉伯因荷莫茲海峽受阻更依賴紅海出口；布蘭特油價一度升破每桶105美元。

為何重要

曼德海峽是全球關鍵航道；若胡塞武裝進一步掌控，伊朗可能同時施壓兩大能源通道，推高油價與航運風險。

美聯社

共和黨大會紀念查理柯克 范斯與川普晚間登台

摘要

共和黨期中選舉大會進入第二天，在達拉斯會場先紀念一年前遭槍殺的保守派活動人士查理．柯克，副總統范斯與川普預定晚間演說。大會同時延續川普5000美元「紅利」支票承諾，以及密蘇里選區重劃、郵寄投票訴訟等選戰議題。

為何重要

共和黨藉大會凝聚基本盤並強化川普主導地位；現金支票、選區與投票規則爭議，正成為11月選戰主軸。

（本文與AI協作）