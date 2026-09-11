台積電ADR跌1.68% 日月光聯電都收黑 台指期夜盤挫跌797點

庫克（Tim Cook）在蘋果的時代已落幕，至少在執行長（CEO）這一職位上是如此。在執掌這家全球最有價值公司之一長達15年後，庫克於9月1日卸任CEO，將帥印交給長期負責硬體業務的特納斯（John Ternus）。但庫克並未完全離開蘋果，而是轉任執行董事長一職。這在「後庫克的蘋果」時代，代表何種意義？

2026-09-11 06:01