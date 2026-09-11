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台積電ADR跌1.68% 日月光聯電都收黑 台指期夜盤挫跌797點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（10日）多數下跌，台積電ADR收盤下跌1.68%，報每股428.03美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,700.91元，較台北交易股票溢價率為10.24%。

聯電挫跌逾2%、日月光跌幅超過3%。

台指期夜盤10日收盤挫跌797點，跌幅1.70%，報46,072點。

道瓊工業指數10日收盤下跌316.56點，跌幅0.60%，報52,064.10點；標普500指數下跌44.66點，跌幅0.58%，報7,591.75點；那斯達克指數下跌171.61點，跌幅0.65%，報26,081.73點。

費城半導體指數挫跌317.15點，跌幅2.66%，報11,614.17點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 628.80 -3.25 650.00 -3.26

中華電 CHT 140.49 +0.25 139.50 0.71

台積電 TSM 2,700.91 -1.68 2,450.00 10.24

聯電 UMC 139.58 -2.51 142.50 -2.05

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電ADR 聯電

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