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受油價飆漲拖累 美股收黑

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

美伊戰爭持續阻礙全球原油供應，國際油價不斷攀升，今天更漲至5月以來的高點，除加劇各界對通膨的擔憂，也進一步推高債券市場壓力，促使華爾街股市今天再度走低。

道瓊工業指數下跌316.56點或0.60%，收報52064.10點。

標普500指數下滑44.66點或0.58%，收在7591.70點。

那斯達克指數下跌171.61點或0.65%，收26081.73點。

費城半導體指數挫跌317.15點或2.66%，收11614.17點。

油價 美股 道瓊工業指數

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