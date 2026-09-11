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中東衝突推高油價 英美國債殖利率升至數十年高點

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

中東地區針對海運的攻擊增加，加上美國經濟數據強勁，讓市場預期利率將上調，並引發債券市場大幅拋售，英國政府借貸成本今天攀升至數十年來的最高點。

美國30年期公債殖利率也在最新通膨數據公布後，升至2007年以來的最高點。

路透社報導，10年期英國公債殖利率今天一度跳升10個基點，達到5.378%，創下2007年7月以來新高，上次達到這個水準是在全球金融危機爆發前夕。這讓新任財政大臣希利（John Healey）在下月發表首份年度預算案前面臨壓力。

30年期與20年期公債的殖利率則分別升至5.948%及5.895%，雙雙創下1998年以來新高。這兩種債券在英國政府新增借款中所占的比重較小。

已開發經濟體的借貸成本今天普遍走升。

美國政府今天公布的數據指出，8月生產者物價指數（PPI）年增率為5.4%，明顯高於7月數據，主因在於能源價格因伊朗戰事而飆升。

法新社報導，PPI公布後不久，美國30年期公債殖利率升至5.35%，創下2007年以來最高水準。

Wealth Club首席投資策略師史屈特（SusannahStreeter）則表示：「能源價格飆升似乎是這波殖利率上揚的誘因，但全球資金流動早已出現深層的結構性轉變，部分全球大型機構投資者正從美國國債轉向公司債，以追求更高報酬。」

殖利率 油價 中東

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