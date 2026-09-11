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油輪遇襲案增加 國際油價漲逾6%升破每桶100美元
國際油價今天飆漲逾6%，兩大基準原油價格均突破每桶100美元，主因針對航運的攻擊出現自伊朗戰爭爆發以來最大幅度的激增，讓市場更加擔心本已吃緊的供應將進一步受阻。
路透社報導，布倫特原油期貨收盤上漲6.42美元，漲幅6.34%，報每桶107.63美元。
美國原油價格自5月以來首度突破每桶100美元大關，西德州中級原油期貨上漲6.43美元或6.69%，來到每桶102.48美元。
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