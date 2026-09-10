10年期美債殖利率升破4.92% 奔向5%警戒價位

布蘭特原油價格漲破每桶105美元，加上生產者物價指數（PPI）令人失望，加劇通膨顧慮，刺激美國10年期公債殖利率10日衝上4.92%。分析師警告，美債殖利率正奔向可能打擊美股的「危險地帶」。

基準的美國10年期公債殖利率10日盤中勁升8個基點至4.92%，眼看就要奔向5%的警戒線。

分析師指出，5%對投資人是重要心理價位，因為一旦10年期殖利率跨越這個門檻，美國股市就可能遭殃。

Mischler金融集團董事總經理狄加洛馬說：「如果4.95%價位失守，我認為就會朝5%推進。」

通膨顧慮持續發酵是一大問題。布蘭特原油價格10日漲破每桶105美元。同日公布的美國8月PPI年比增幅達5.4%，高於經濟學家預估的5.3%和7月修正後的4.8%，也為通膨壓力升溫平添新證據。