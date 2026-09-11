蘋果新穿戴裝置 18日開賣

蘋果9日秋季新品發表會同步推出最新導入主動降噪的AirPods 5，以及搭載全新AI對話摘要功能的Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4，強化穿戴生態系的邊緣運算應用，三款穿戴新品預計本月18日開賣。

AirPods 5打破過往產品定位區隔，基本款全面搭載主動式降噪，整體降噪能力較上一代大增50%，美國市場起售價維持129美元，開啟降噪模式下單次聆聽時間最長可達四小時，入門用戶也能享有旗艦級聆聽體驗。

高階款AirPods 5售價149美元，較上一代調降30美元，追加耳機柄滑動音量調節與無線充電盒，開啟降噪續航力拉長至五小時。新耳機深度整合Apple Intelligence架構，支援免手動呼叫Siri AI以及跨語言即時翻譯功能，大幅提升跨國溝通與日常操控便利性。

Apple Watch Series 12起售價399美元，專為戶外極限運動打造的Ultra 4起售價799美元。兩款新表均搭載最新S11晶片並導入「音訊智慧」，可透過內建麥克風聆聽周遭對話，再由Siri AI自動生成標題等。