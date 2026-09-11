美PPI上揚 升息壓力增

美國8月躉售物價大致符合預期，但對聯準會（Fed）本周的政策會議來說，能源價格帶來的通膨壓力捲土重來，市場因而調高升息預期，引發美股10日早盤下跌。但Fed是否真的採取行動，今天公布的消費者物價指數（CPI）將成為一錘定音的關鍵。

美國勞工部10日公布，8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，雖符合預估，但為三個月來最大增幅；年增幅5.4%，高於預估的5.3%。扣除食品及能源後的核心PPI月增0.2%，比外界估計的0.3%理想；年增幅為4.6%，合乎預估。

FedWatch顯示，交易員將Fed 9月升息預期提高至70%以上，並完全計入10月前升息一次的可能性，美元因此走強。

伊朗衝突升溫，布蘭特油價衝破每桶105美元，Bellwether Wealth投資長貝爾琳說：「通膨仍是問題，利率雖不能壓低油價，但Fed職責是回應通膨壓力。」

彭博經濟研究指出，儘管8月PPI符合預期，但伊朗戰爭導致原物料漲勢再起，運輸成本隨之跳漲。而且PPI有部分數據會納入Fed偏好的通膨指標：個人消費支出（PCE）平減指數。這些部分的物價，因為醫療和機票費用攀升，漲幅遠高於預期，可能會拉高9月30日公布8月PCE通膨，提高Fed升息的可能性。

據8月PPI，汽油價格上揚4.2%，運輸與倉儲費用走揚2.3%，卡車成本也提高1.9%。

市場普遍預期，本周的通膨報告，可能會決定15、16日會議的利率結果。但真正左右決策的，或許只是11日公布的CPI月增率，相差0.1個百分點。