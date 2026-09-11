聽新聞
0:00 / 0:00

美PPI上揚 升息壓力增

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國8月躉售物價大致符合預期，但對聯準會Fed）本周的政策會議來說，能源價格帶來的通膨壓力捲土重來，市場因而調高升息預期，引發美股10日早盤下跌。但Fed是否真的採取行動，今天公布的消費者物價指數（CPI）將成為一錘定音的關鍵。

美國勞工部10日公布，8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，雖符合預估，但為三個月來最大增幅；年增幅5.4%，高於預估的5.3%。扣除食品及能源後的核心PPI月增0.2%，比外界估計的0.3%理想；年增幅為4.6%，合乎預估。

FedWatch顯示，交易員將Fed 9月升息預期提高至70%以上，並完全計入10月前升息一次的可能性，美元因此走強。

伊朗衝突升溫，布蘭特油價衝破每桶105美元，Bellwether Wealth投資長貝爾琳說：「通膨仍是問題，利率雖不能壓低油價，但Fed職責是回應通膨壓力。」

彭博經濟研究指出，儘管8月PPI符合預期，但伊朗戰爭導致原物料漲勢再起，運輸成本隨之跳漲。而且PPI有部分數據會納入Fed偏好的通膨指標：個人消費支出（PCE）平減指數。這些部分的物價，因為醫療和機票費用攀升，漲幅遠高於預期，可能會拉高9月30日公布8月PCE通膨，提高Fed升息的可能性。

據8月PPI，汽油價格上揚4.2%，運輸與倉儲費用走揚2.3%，卡車成本也提高1.9%。

市場普遍預期，本周的通膨報告，可能會決定15、16日會議的利率結果。但真正左右決策的，或許只是11日公布的CPI月增率，相差0.1個百分點。

升息 Fed 聯準會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國8月PPI好壞參半 美股期指挫低

Fed傳聲筒：升不升息就差在0.1個百分點 華許等周五CPI定奪

美股早盤／油價與通膨居高使四大指數齊跌 蘋果推新品逆勢漲1.5%

CPI前夜驚魂、通膨警報響？台指期夜盤翻黑 下殺逾700點

相關新聞

油銅漲不停 通膨隱憂加劇

伊朗揚言若美國繼續攻擊將擴大反擊，短期看不到降溫的可能性。國際油價隨之持續上攻，布蘭特原油期貨價10日衝破每桶105美元，西德州也攻克100美元整數大關，銅價則在關稅疑慮和供應吃緊推動下連續三個交易日創新高。兩大關鍵原物料齊漲，也加深市場對通膨再起的憂慮。

美長債殖利率 不降反升

美國財政部9日宣布，10日將買回60億美元的10-20年期公債，是原訂20億美元的三倍，但市場原先期待貝森特的干預規模會更大，因此長天期公債殖利率不降反升，顯示如此擴大回購規模未讓市場感受到財政部要扭轉市場趨勢的決心。

ECB升息1碼 今年第二度

歐洲央行（ECB）10日一如預期升息1碼，為今年來第二度升息，期盼能抑制由伊朗戰爭導致的能源成本上漲所帶動的通膨走高。

WTO：全球貨物貿易持續增長

世界貿易組織（WTO）表示，儘管地緣政治和政策相關不確定性揮之不去，但全球貨物貿易自6月以來有所增強，顯示商品貿易流動仍有韌性，不過不可諱言的是風險依然較高。

SpaceX效應改寫遊戲規則 創投大膽投資搶進深科技

眼見SpaceX早期支持者獲利豐厚，而傳統軟體公司估值陡降，科技業投資人正加速擁抱風險高的資本密集交易，押注野心勃勃的「射月」計畫，改寫創業投資遊戲規則。連幾年前不碰科技新創的創投業者，現在也勇於投資核融合、腦機介面等稀奇古怪的計畫。

新創Besxar「晶圓船」測試報捷 在太空生產晶片邁第一步

太空新創公司Besxar成功使用SpaceX火箭，測試自家的半導體製造設備，朝在宇宙生產晶片邁出第一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。