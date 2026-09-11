蘋果新任執行長特納斯首秀 闡述AI願景、演講風格類似賈伯斯

蘋果新任執行長特納斯9日首度主持新品發表會，前執行長庫克在開場影片驚喜現身，象徵交棒給特納斯，特納斯則以類似蘋果已故共同創辦人賈伯斯的演講風格，闡述他對AI的願景，為發表會開場。

特納斯在開場演說描述他對AI、以及AI裝置的看法，先說明使用者生活的「智慧個人中樞」該是什麼樣貌，隨後揭曉，符合這些條件的產品就是iPhone。

他指出，理想的智慧個人中樞應隨時伴隨使用者，配備能在裝置上執行AI模型的強大處理器，也能透過網路取得知識、使用更強大的雲端模型。此外，還需要寬大漂亮的螢幕、高品質相機與麥克風，讓裝置能看見、聽見並理解周遭世界，同時具備全天電池續航力、容易操作，並能與其他裝置、應用程式和服務無縫協作。

他強調，iPhone能透過了解使用者的行事曆、人際關係與日常習慣，提供更個人化的協助，而隱私保護是這項願景的核心。Apple Intelligence會盡可能在裝置上執行。「今天，我們將透過新一代iPhone，讓這些體驗更進一步。」