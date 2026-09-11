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驚艷！蘋果秋季新品發表會 新iPhone改寫七紀錄

經濟日報／ 編譯陳律安、記者籃珮禎 / 綜合報導
蘋果9日發表首款折疊機iPhone Duo。 法新社
蘋果9日發表首款折疊機iPhone Duo。 法新社

蘋果9日發表首款折疊機iPhone Duo，以及旗艦機iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max等三款新機，寫下歷來「性能最強、最貴、最重、最大尺寸、最大容量、續航力最持久」等紀錄，而iPhone Duo展開後，厚度僅5.2公釐，亦改寫iPhone最薄紀錄。

蘋果這次秋季新品發表會是新任執行長特納斯上任後首秀，標準版iPhone 18如預期缺席。三款新機寫下多項iPhone紀錄，市場驚艷。

這次新機是歷來最強iPhone。核心運算方面，新機全數搭載台積電2奈米製程打造的全新A20 Pro處理器。A20 Pro維持六核心CPU架構，由兩顆超核心搭四顆節能核心，超核心效能最高提升20%，蘋果罕見以「桌機等級」形容單核突破性算力。

除核心大幅進化，A20 Pro繪圖處理器升至七核心，繪圖效能大增40%，配備32核心神經網路處理單元（NPU），大幅強化裝置端AI運算。全新封裝架構將晶粒與記憶體並排直連均熱板改善散熱，記憶體頻寬增50%，帶動整體持續效能較前代提升達35%至40%。

新機身價與容量同步攻頂，頂規版iPhone Duo是史上「最貴iPhone」與「最大容量iPhone」。iPhone Duo在美起售價1,999美元，台灣256GB版本訂價74,900元起，頂規2TB直衝118,900元，寫下台灣iPhone售價首度突破10萬元大關的新天價。

在機身尺寸突破上，iPhone Duo展開搭載7.6吋超視網膜XDR螢幕，面積比iPhone 18 Pro Max大50%，成歷來「最大尺寸iPhone」。

iPhone Duo機身展開厚5.2公釐、闔起厚11.3公釐，外螢幕採5.4吋寬版橫向對折設計，內外螢幕長寬比均維持在1：1.4，觀看影片或閱讀皆為滿版顯示，解決傳統折疊機黑邊痛點並維持視覺連貫性。

在常規旗艦機型方面，因硬體結構與散熱規格升級，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max重量分別為211克與249克，超越先前iPhone 14 Pro系列（204克與206克），成為史上「最重Pro機種」。影像系統迎來重大突破，主鏡頭首度導入4800萬畫素實體可變光圈，改善低光源進光量與景深表現。

蘋果指出，新一代Pro系列全面搭載蘋果自研C2數據機晶片，上傳速度提升50%，耗電降低15%，兼顧高速聯網與節能。在電池擴增與能效架構優化下，iPhone 18 Pro全天候續航達36小時，iPhone 18 Pro Max影片播放更拉長至45小時，續航力同步創下歷代iPhone之最。

iPhone Duo iPhone 18 Pro Max 蘋果

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