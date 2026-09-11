緯穎攜亞馬遜 擴大美國製造…德州投資額增至16億美元

亞馬遜宣布攜手緯穎（6669）擴建德州伺服器廠，緯穎當地投資額也增至逾16億美元，以因應美國客戶需求快速成長，雙方合作也將擴大亞馬遜資料中心基礎建設在美國的製造能力，並加快AI供應鏈移往美國。

外電報導，亞馬遜Annapurna Labs事業副總裁Gary Szilagyi說：「這座工廠展現，只要和製造夥伴攜手合作，就能強化美國供應鏈。」

緯穎與亞馬遜擴大合作後，明年底前將新增近1,000個先進製造業工作機會。這座工廠位於德州索科羅（Socorro），地處墨西哥邊境、艾爾帕索市郊，也將服務亞馬遜以外的客戶。兩家公司表示，工廠明年員工人數將超過2,500人，全面投產後預料達4,000人。

亞馬遜和其他超大規模雲端業者目前正競相擴大客製化AI硬體產能；川普政府力推重振美國製造業之際，這些業者也把更多供應鏈移往美國。緯穎總經理暨執行長林威遠說：「我們對德州廠投資超過16億美元，正藉此擴大產能，以因應美國客戶日益成長的需求。」

事實上，亞馬遜近年來除了持續擴大採購輝達AI平台的GPU伺服器之外，同時還加大力道布局自有ASIC伺服器，除了委託世芯協助開發Trainium運算晶片，在下游伺服器設計及代工則交由緯穎操刀。

業界表示，亞馬遜規劃在今年下半年加大Trainium 3伺服器的拉貨力道，緯穎的L10／L11伺服器產品也預計將在今年第4季迎來出貨高峰，且亞馬遜Trainium 4則預計將在明年下半年開始進入量產，伺服器則可望在2028年初逐步進入出貨放量階段，使緯穎今年開始可望大啖這波ASIC伺服器商機。

至於去年以來持續影響產業界的零組件漲價、缺貨狀況，緯穎同樣面臨類似情況，緯穎指出，雖料況供應緊張，其中又以CPU最為吃緊，但未嚴重短缺，而緯穎採用代採購模式，主要用於通用型伺服器專案。

目前這波AI商機正快速吸引台灣科技大廠搶進美國布局，除了緯穎積極擴大美國製造產能之外，緯創在今年中也在德州啟用一座投資7億美元的工廠，為輝達（NVIDIA）生產AI「超級晶片」；晶圓代工業者台積電（2330）也表示，將在亞利桑那州追加投資1,000億美元。